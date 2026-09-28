एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इस हफ़्ते नई OTT रिलीज़ (28 सितंबर-4 अक्टूबर, 2026): दुपहिया 2, पूजा मेरी जान, ओह माय डॉग- 5 टाइटल जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और भी बहुत कुछ पर आ रहे हैं। इस हफ़्ते OTT रिलीज़ में दुपहिया सीज़न 2 से लेकर पूजा मेरी जान तक, देखने लायक कई फ़िल्में हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और भी बहुत कुछ पर स्ट्रीम हो रही लेटेस्ट फ़िल्में और शो देखें।

इस हफ़्ते नई OTT रिलीज़ (28 सितंबर-4 अक्टूबर, 2026) सितंबर का आखिरी हफ़्ता OTT प्लेटफ़ॉर्म पर नई फ़िल्मों, वापस आने वाले शो और बहुत इंतज़ार किए जा रहे सीरीज़ के साथ एक पैक्ड OTT लाइनअप लेकर आया है। दुपहिया सीज़न 2 कहां देखें: Amazon Prime Video रिलीज़ डेट: 1 अक्टूबर, 2026 सोनम नायर के डायरेक्शन में बनी, इस मशहूर कॉमेडी-ड्रामा का दूसरा सीज़न अपने कलाकारों के साथ वापस आएगा, जिसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा और दिनेश लाल यादव शामिल हैं। कहानी धड़कपुर के परेशान रहने वालों के बारे में होगी, क्योंकि गाँव में नए क्राइम, नई परेशानियाँ और मज़ेदार मुश्किलें आती हैं।

#Love कहां देखें: Netflix रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026 इस तमिल रोमांटिक वेब सीरीज़ में अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने तारा और मैथ्यू का रोल किया है, जो डेटिंग ऐप्स FOUND और Find My Bae के एक-दूसरे के फाउंडर हैं। उनकी प्रोफेशनल दुश्मनी मॉडर्न रिश्तों के बारे में उनकी सोच को परखती है। आशीर्वाद कहां देखें: JioHotstar रिलीज़ डेट: 28 सितंबर, 2026 यह एक बंगाली शो है जो चार भाइयों के एक अस्त-व्यस्त घर पर आधारित है, जो बिना किसी महिला के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें उनके शुरुआती सालों में छोड़ दिया था। पूजा मेरी जान कहां देखें: ZEE5 रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026 यह एक आने वाली क्राइम थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान और विजय राज हैं। नवजोत गुलाटी द्वारा डायरेक्टेड, यह फिल्म रोमांटिक रिजेक्शन, स्टॉकिंग, टॉक्सिक ऑब्सेशन और सहमति जैसे विषयों को दिखाती है।