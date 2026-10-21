पहला प्यार दूसरी बार’ का नया गाना ‘ज़ुल्मी’ रिलीज़, अपनी धुन पर थिरकने को मजबूर कर देगा यह धमाकेदार पार्टी ट्रैक

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रोमांटिक गानों ‘प्यार मांगा है तुम्हीं से’, ‘पुराने दिन’ और ‘जाने किस मोड़ पे’ से दर्शकों का दिल जीतने के बाद, ‘पहला प्यार दूसरी बार’ के मेकर्स अब अपने नए गाने ‘ज़ुल्मी’ के साथ म्यूज़िक का जोश बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिनकी धुन पर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो आपको एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठने देते। ‘ज़ुल्मी’ एक जोशीला पार्टी ट्रैक है, जिसकी ऊर्जा और शानदार बीट्स आपको डांस फ्लोर पर जाने और थिरकने के लिए मजबूर कर देंगी।

इस गाने में सर्गुन कौर लूथरा मुख्य आकर्षण के रूप में नज़र आ रही हैं। अपने आकर्षक अंदाज़, शानदार ऊर्जा और सहज डांस मूव्स से वह गाने में चार चाँद लगा देती हैं। वहीं, तुषार छिब्बर भी अपने चुलबुले अंदाज़ से उनका बखूबी साथ देते हैं। दोनों की मज़ेदार केमिस्ट्री और शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस गाने को और भी जीवंत बना देती है। कुनाल वैद, साक्षी वैद्या, स्पर्श वालिया और अलीशा चोपड़ा भी इस गाने में शामिल होकर इसकी ऊर्जा और पार्टी के माहौल को और खास बनाते हैं।