'बुलेटप्रूफ़ केबिन में भी नहीं बच पाओगे', अमिताभ और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन की धमकी

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन से जान से मारने की धमकी मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गैंगस्टर ने चेतावनी दी कि विकास ठाकुर और दीपक सिंह की गिरफ्तारी से योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह दावा करते हुए कि उसके लगभग 200 साथी मुंबई में एक्टिव और तैयार हैं।

ये धमकियां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आई हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि वे मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर फायरिंग की साज़िश में शामिल थे।

यह चेतावनी देते हुए कि बुलेटप्रूफ कांच भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट और उसमें किए गए दावों की असलियत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ बोलने वाले लोगों को भी धमकी दी गई और खास तौर पर अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का नाम लिया गया।

माना जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों से जांचकर्ताओं को दिल्ली के एक बिज़नेसमैन को जबरन वसूली के लिए गोली मारने की एक अलग साज़िश का पता लगाने में भी मदद मिली।

सोशल मीडिया पोस्ट में, ढिल्लों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का ज़िक्र करते हुए कहा कि हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सिख समुदाय के खिलाफ़ बयान देने वाले लोग, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे।

पोस्ट में खास तौर पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का ज़िक्र किया गया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि उनके पास कितने भी सुरक्षा इंतज़ाम हों, उन्हें गोली मार दी जाएगी।

पोस्ट में दावा किया गया था, "वे चाहे कितने भी बुलेटप्रूफ़ केबिन बना लें, उन्हें गोली मार दी जाएगी।"

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान पंजाब के जालंधर के रहने वाले विकास ठाकुर उर्फ ​​विक्की और पंजाब के तरनतारन के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ ​​दीप के तौर पर हुई है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों लोग दिल्ली के एक बिज़नेसमैन और अमिताभ बच्चन से जुड़े अलग-अलग लेकिन शायद जुड़े हुए प्लान का हिस्सा थे।

कहा जाता है कि विकास ठाकुर को दिल्ली में बिज़नेसमैन को गोली मारने का काम सौंपा गया था। वह ऑपरेशन के लिए मुंबई से आया था, जबकि दीपक सिंह के बाद में उसके साथ आने की उम्मीद थी।

यह नया मामला तब सामने आया है जब पिछले महीने अमिताभ बच्चन के मुंबई वाले घर जलसा का नाम तीन अलग-अलग बम की धमकी वाले ईमेल में आया था।

अमिताभ बच्चन के मुंबई वाले घर के बाहर फैंस के साथ हर हफ़्ते होने वाली बातचीत के दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम दिखे। 1 नवंबर को, एक्टर जलसा के बाहर अपने रेगुलर रविवार के स्वागत के दौरान बुलेटप्रूफ कांच के पीछे दिखे।