Nushrratt Bharuccha की स्पाइन सर्जरी होगी, इंडोनेशिया के बाली में ट्रिप के दौरान हुआ था एक्सीडेंट

एंटरटनेमेंट डेस्क। एक्ट्रेस नुसरत भरुचा की टीम ने एक्ट्रेस की हेल्थ के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इंडोनेशिया के बाली में उनके वर्क-कम-हॉलिडे ट्रिप के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था। 2 अक्टूबर को जारी स्टेटमेंट में कन्फर्म किया गया कि एक्ट्रेस की स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है और वह अभी बाली के हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
एक्ट्रेस कुछ दिन पहले वर्क-कम-प्लेजर ट्रिप के लिए बाली गई थीं। बाद में उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें सामने आईं, हालांकि घटना से जुड़ी डिटेल्स प्राइवेट रखी गईं। उनकी टीम ने अब एक ऑफिशियल अपडेट दिया है, जिसमें कन्फर्म किया गया है कि वह मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं और उनकी स्पाइन सर्जरी होने वाली है।
स्टेटमेंट में लिखा है, “नुसरत भरुचा, जो वर्क-कम-हॉलिडे ट्रिप के लिए बाली में थीं, उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ और उनकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। वह अभी बाली के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं। डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच के बाद, नुसरत की स्पाइन सर्जरी होगी।”
टीम ने आगे बताया कि नुसरत भरुचा को एयर एम्बुलेंस से मुंबई वापस लाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जहां उनकी सर्जरी होगी। उनकी हेल्थ और तुरंत मेडिकल केयर अभी हमारी प्रायोरिटी है।
“अभी, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी हेल्थ है और यह पक्का करना है कि उन्हें ज़रूरी मेडिकल केयर मिले। हम अभी नुसरत को बाली से एयर एम्बुलेंस से मुंबई वापस लाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, जहाँ उनकी सर्जरी होगी। चोट और सर्जरी की तरह को देखते हुए, नुसरत को आराम करने और ठीक होने के लिए समय चाहिए होगा, और अगले कुछ हफ़्तों में उनके काम के कमिटमेंट्स पर असर पड़ सकता है।”
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बयान में फैंस और शुभचिंतकों से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि जब एक्ट्रेस अपने इलाज और रिकवरी पर ध्यान दे रही हों, तो वे उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। उनकी टीम ने उनके प्रति दिखाई जा रही चिंता और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि सही समय पर आगे के अपडेट शेयर किए जाएंगे।
“हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें अपने इलाज और रिकवरी पर ध्यान देने के लिए जगह दें। हम सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए शुक्रगुजार हैं और सही समय पर आगे के अपडेट शेयर करेंगे,” यह खत्म हुआ।
इस बीच, वर्क फ्रंट पर, नुसरत भरुचा के रेमो डिसूजा की आने वाली फिल्म में काम करने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में टाइगर श्रॉफ, पश्मीना रोशन, एल्विश यादव और अभिषेक बनर्जी भी अहम रोल में हैं। हालांकि, जैसा कि उनकी टीम ने कन्फर्म किया है, आने वाले हफ्तों में उनके काम के कमिटमेंट्स पर असर पड़ सकता है क्योंकि वह ट्रीटमेंट ले रही हैं और ठीक हो रही हैं।
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