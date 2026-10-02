Nushrratt Bharuccha की स्पाइन सर्जरी होगी, इंडोनेशिया के बाली में ट्रिप के दौरान हुआ था एक्सीडेंट

एंटरटनेमेंट डेस्‍क। एक्‍ट्रेस नुसरत भरुचा की टीम ने एक्ट्रेस की हेल्थ के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इंडोनेशिया के बाली में उनके वर्क-कम-हॉलिडे ट्रिप के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था। 2 अक्टूबर को जारी स्टेटमेंट में कन्फर्म किया गया कि एक्ट्रेस की स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है और वह अभी बाली के हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

एक्ट्रेस कुछ दिन पहले वर्क-कम-प्लेजर ट्रिप के लिए बाली गई थीं। बाद में उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें सामने आईं, हालांकि घटना से जुड़ी डिटेल्स प्राइवेट रखी गईं। उनकी टीम ने अब एक ऑफिशियल अपडेट दिया है, जिसमें कन्फर्म किया गया है कि वह मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं और उनकी स्पाइन सर्जरी होने वाली है।