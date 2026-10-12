एंटरटेनमेंट डेस्क। इस हफ़्ते (12-18 अक्टूबर, 2026) नई OTT रिलीज़: त्योहारों का मौसम आ गया है, और OTT प्लेटफ़ॉर्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई तरह की नई फ़िल्में और शो ला रहे हैं। सैक्रिफ़ाइस से लेकर कॉफ़ी विद करण 9 तक, इस हफ़्ते क्या देखें, यहां बताया गया है।
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ की तारीख: 15 अक्टूबर, 2026
यह पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ अमेरिकी प्रेसिडेंट ग्रेस पेन (एलिसन जेनी) और वाइस प्रेसिडेंट हैल वायलर (रूफ़स सेवेल) के बारे में है, जो एक शक्तिशाली रूसी न्यूक्लियर हथियार चुराने का एक गुप्त, हाई-स्टेक्स प्लान बनाते हैं।
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 15 अक्टूबर, 2026
जोसेफिन बोर्नबुश के डायरेक्शन में बनी यह स्वीडिश डार्क कॉमेडी फिलिप के 45वें बर्थडे डिनर पर आधारित है। हालाँकि, बर्थडे पार्टी में एक तेज़ तूफ़ान आ जाता है।
कहां देखें: JioHotstar
रिलीज़ डेट: 14 अक्टूबर, 2026
होस्ट करण जौहर 22 साल पुराने इस मशहूर सेलिब्रिटी चैट शो के आखिरी और फ़ाइनल सीज़न के साथ लौट रहे हैं। कई बॉलीवुड गेस्ट आएंगे और जौहर के साथ कुछ मज़ेदार सेगमेंट में हिस्सा लेंगे, जिसमें कभी-कभी ज़िंदगी के कुछ राज़ भी खुलते हैं।
कहां देखें: JioHostar
रिलीज़ डेट: 16 अक्टूबर, 2026
इस सीज़न में OG गैंग लीडर्स, जिनमें प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया और निखिल चिनप्पा शामिल हैं, और NewG लीडर्स, जिनमें अभिषेक मल्हान, बानी जे और बसीर अली शामिल हैं, के बीच टक्कर होगी। रणविजय सिंह, हमेशा की तरह, ऑफिशियल होस्ट, मेंटर और अल्टीमेट मास्टर होंगे।
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 16 अक्टूबर, 2026
यह सटायरिकल एक्शन-एडवेंचर फिल्म माइक टायलर के बारे में है, जिसका रोल क्रिस इवांस ने किया है, जो एक इनसिक्योर हॉलीवुड मूवी स्टार है जो एक अपमानजनक वायरल मेल्टडाउन के बाद अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए बेताब है।
कहां देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो
रिलीज़ डेट: 16 अक्टूबर, 2026