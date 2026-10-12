एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इस हफ़्ते (12-18 अक्टूबर, 2026) नई OTT रिलीज़: त्योहारों का मौसम आ गया है, और OTT प्लेटफ़ॉर्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई तरह की नई फ़िल्में और शो ला रहे हैं। सैक्रिफ़ाइस से लेकर कॉफ़ी विद करण 9 तक, इस हफ़्ते क्या देखें, यहां बताया गया है।

द डिप्लोमैट (सीज़न 4) कहां देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ की तारीख: 15 अक्टूबर, 2026 यह पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ अमेरिकी प्रेसिडेंट ग्रेस पेन (एलिसन जेनी) और वाइस प्रेसिडेंट हैल वायलर (रूफ़स सेवेल) के बारे में है, जो एक शक्तिशाली रूसी न्यूक्लियर हथियार चुराने का एक गुप्त, हाई-स्टेक्स प्लान बनाते हैं। द स्टॉर्म कहां देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 15 अक्टूबर, 2026 जोसेफिन बोर्नबुश के डायरेक्शन में बनी यह स्वीडिश डार्क कॉमेडी फिलिप के 45वें बर्थडे डिनर पर आधारित है। हालाँकि, बर्थडे पार्टी में एक तेज़ तूफ़ान आ जाता है। कॉफ़ी विद करण (सीज़न 9) कहां देखें: JioHotstar रिलीज़ डेट: 14 अक्टूबर, 2026 होस्ट करण जौहर 22 साल पुराने इस मशहूर सेलिब्रिटी चैट शो के आखिरी और फ़ाइनल सीज़न के साथ लौट रहे हैं। कई बॉलीवुड गेस्ट आएंगे और जौहर के साथ कुछ मज़ेदार सेगमेंट में हिस्सा लेंगे, जिसमें कभी-कभी ज़िंदगी के कुछ राज़ भी खुलते हैं।