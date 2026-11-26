मनोरंजन डेस्क। वीकेंड आने वाला है और अगर आपने अभी तक फिल्में देखने का प्लान नहीं बनाया है, तो अपनी वॉचलिस्ट तैयार कर लीजिए। इस हफ्ते ओटीटी पर एक-दो नहीं, बल्कि सात नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। सुपरहीरो एक्शन पसंद है, सस्पेंस देखना अच्छा लगता है या फिर आध्यात्मिक और फैमिली ड्रामा में दिलचस्पी है, इस बार आपके पास कई विकल्प हैं।

26 और 27 नवंबर को ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’, ‘सुपरगर्ल’, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ और ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्में ओटीटी पर दस्तक देंगी। इसके अलावा तेलुगु, स्पेनिश और साइंस-फिक्शन फिल्मों का भी मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली इन सात फिल्मों की कहानी और उनकी खास बातें।

1. स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे (Spider-Man: Brand New Day) रिलीज डेट: 26 नवंबर मार्वल के सुपरहीरो स्पाइडर-मैन के फैंस के लिए यह फिल्म खास होने वाली है। डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी यह MCU की स्पाइडर-मैन सीरीज की चौथी फिल्म है। इसमें टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर यानी स्पाइडर-मैन के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलॉन, जॉन बर्नथल और मार्क रफैलो भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 2. सुपरगर्ल (Supergirl) रिलीज डेट: 26 नवंबर डीसी कॉमिक्स की सुपरहीरोइन कारा जोर-एल पर आधारित यह फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। क्रेग गिलेस्पी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मिली एल्कॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। कहानी में कारा अपने पालतू कुत्ते क्रिप्टो को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन की तलाश में निकलती है। इस सफर में उसे आकाशगंगा के कई हिस्सों से गुजरना पड़ता है।

3. दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion) रिलीज डेट: 27 नवंबर सस्पेंस और थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ इस हफ्ते की खास रिलीज है। यह दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है। कहानी एक बार फिर विजय सालगांवकर और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। सालों तक कानून से बचने के बाद विजय के सामने एक नई जांच खड़ी हो जाती है, जिससे उसका परिवार फिर मुश्किल में पड़ सकता है। फिल्म में अजय देवगन विजय के किरदार में लौट रहे हैं। वहीं, तब्बू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं। 4. हनुमान अंश (Hanuman Ansh) रिलीज डेट: 27 नवंबर आध्यात्मिक कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले दर्शक ‘हनुमान अंश’ देख सकते हैं। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन और लेखन में बनी यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित किताब ‘डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ’ से प्रेरित है। फिल्म में शोभिनव सत्य और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। 5. आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47 (Aadarsha Kutumbam House No: 47 – AK47) रिलीज डेट: 27 नवंबर यह तेलुगु एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा एक ऐसे परिवार की कहानी है, जिसे देखकर लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन घर नंबर 47 में एक बड़ी घटना के बाद परिवार के सदस्यों के छिपे राज और आपसी तनाव सामने आने लगते हैं। फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती, श्रीनिधि शेट्टी, नारा रोहित और निवेथा पेथुराज नजर आएंगे। 6. द चाइल्ड (The Child) रिलीज डेट: 27 नवंबर स्पेनिश ड्रामा फिल्म ‘द चाइल्ड’ फर्नांडो अराम्बुरू के उपन्यास पर आधारित है। मारियानो बारोसो के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे शहर की कहानी दिखाती है, जो गैस विस्फोट की दर्दनाक घटना के बाद उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। फिल्म में बेलेन कुएस्ता, कारा एलेखाल्दे और पेप अम्ब्रोस अहम भूमिकाओं में हैं।