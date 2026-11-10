होटल में 2 साल तक छीलते रहे प्याज-आलू, कभी बनना चाहते थे छात्र नेता; ऐसे एक्टर बने पंकज त्रिपाठी

मनोरंजन डेस्क। आज पंकज त्रिपाठी का नाम आते ही लोगों के जेहन में ‘कालीन भैया’ और ‘माधव मिश्रा’ जैसे किरदार उभर आते हैं। उनकी सादगी, संवाद बोलने का अंदाज और सहज एक्टिंग ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा कलाकारों में शामिल कर दिया है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर उन्हें करना क्या है। कभी वह छात्र नेता बनना चाहते थे, तो कभी होटल में काम करते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने अपनी जिंदगी के इसी अनसुने हिस्से का खुलासा किया।

दरअसल, एक्टर पंकज त्रिपाठी हाल ही में विकास दिव्यकीर्ति और जाकिर खान के साथ नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे थे। यहां करियर को लेकर उलझन में रहने वाले एक दर्शक के सवाल पर कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वह भी कभी अपने करियर को लेकर असमंजस में रहे थे?

इस पर पंकज ने बताया कि वह भी कभी छात्र नेता बनना चाहते थे। लेकिन एक घटना ने उनका इरादा बदल दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पुलिस ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उसी दिन समझ आ गया कि राजनीति में जाने के लिए पिटाई भी झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद उन्होंने होटल में करीब दो साल तक काम किया। होटल में प्याज-आलू छीलते हुए समझ आया कि मंजिल कुछ और है पंकज त्रिपाठी ने बताया कि होटल में काम करते हुए वह प्याज और आलू छीलते थे। करीब दो साल तक यह काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मंजिल कुछ और है। उन्होंने कहा कि उस काम को करते हुए उन्हें लगा कि उनकी किस्मत उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती है।