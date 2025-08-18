मेरी खबरें
    Param Sundari: सिद्धार्थ मल्होत्रा-जान्हवी कपूर का 'सुन मेरे यार वे' गाना रिलीज, क्यूट दिख रही है केमिस्ट्री

    फिल्म परम सुंदरी का तीसरा गाना ‘सुन मेरे यार वे’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री, आदित्य रिखारी की आवाज़ और सचिन-जिगर के संगीत ने इसे युवाओं का पसंदीदा बना दिया है। फिल्म 29 अगस्त 2025 को रिलीज होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 03:01:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:01:25 PM (IST)
    Param Sundari: सिद्धार्थ मल्होत्रा-जान्हवी कपूर का 'सुन मेरे यार वे' गाना रिलीज, क्यूट दिख रही है केमिस्ट्री
    सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना गाना। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सिद्धार्थ-जाह्नवी की रोमांटिक जोड़ी ने स्क्रीन पर जादू बिखेरा।
    2. आदित्य रिखारी की आवाज़ ने गाने में जान डाल दी।
    3. सचिन-जिगर का संगीत युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा।

    एंटरटेनमेंट, इंदौर। Param Sundari New Song OUT: पर्देसिया और भीगी साड़ी की सफलता के बाद फिल्म परम सुंदरी का तीसरा गाना ‘सुन मेरे यार वे’ रिलीज हो चुका है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक जोड़ी पर फिल्माया गया यह गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

    दिल छू लेने वाली धुन और विजुअल्स

    गाने में आदित्य रिखारी की दिल को छूने वाली आवाज पर सिद्धार्थ मल्होत्रा लिप-सिंक करते नजर आते हैं। गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। संगीत की कमान सचिन-जिगर ने संभाली है। वीडियो में सिद्धार्थ और जाह्नवी की रोमांटिक केमिस्ट्री और खूबसूरत लोकेशन्स दर्शकों को दिल जीत रही है।

    गायक और कलाकारों की प्रतिक्रिया

    गायक आदित्य रिखारी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास अनुभव है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने गाने की भावनात्मक गहराई और आदित्य की आवाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह गाना उनके दिल के बहुत करीब है। जाह्नवी कपूर की मासूमियत और सिद्धार्थ के अभिनय ने गाने को और अच्छा बना दिया है।

    यूनिवर्सल म्यूजिक का बड़ा दांव

    यूनिवर्सल म्यूजिक के वाइस प्रेसिडेंट गौरव चतुर्वेदी ने इसे संभावित चार्टबस्टर करार दिया है। उनका मानना है कि आदित्य रिखारी की लोकप्रियता और सचिन-जिगर के संगीत का मेल इस गाने को युवाओं के बीच हिट बनाएगा।

    फिल्म की रिलीज का इंतजार

    परम सुंदरी 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तुषार जलोटा निर्देशित इस फिल्म में साउथ इंडियन कल्चर और नॉर्थ इंडियन चार्म का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ-जाह्नवी की नई जोड़ी दर्शकों को ताजगी भरा अनुभव देने के लिए तैयार है। इस फिल्म को हाल के वर्षों में सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस मैडॉक ने प्रॉड्यूस किया है।

