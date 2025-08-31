कमर छूने के मामले में पवन सिंह ने मांगी माफी, अंजली राघव ने उठाया बड़ा कदम

एंटरटेनमेंट डेस्क। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में लखनऊ में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान अभिनेत्री अंजली राघव के साथ हुए वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पवन सिंह बार-बार अंजली की कमर पर हाथ लगाते नजर आए। इससे वह असहज हो गईं। अंजली ने खुलासा किया कि पवन बार-बार यह कहकर छू रहे थे कि कुछ चिपका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।

अंजली राघव की भावुक प्रतिक्रिया अंजली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह मंच पर उस वक्त चुप रहीं, क्योंकि वहां मौजूद अधिकांश दर्शक पवन सिंह के फैन थे। माहौल उनके पक्ष में था। अंजली ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं।

आयोजकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है। लोग उन्हें पोस्ट न करने की सलाह देते रहे। पवन सिंह ने दी सफाई बढ़ते विवाद के बीच पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि अंजली जी, मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था। हम कलाकार हैं। मेरे किसी व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने दावा किया कि उनका किसी भी प्रकार से गलत इरादा नहीं था। भोजपुरी इंडस्ट्री से अंजली का संन्यास लगातार बढ़ते विवाद के बाद अंजली ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। वह आगे इस माहौल में काम नहीं करना चाहतीं।