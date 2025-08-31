मेरी खबरें
    कमर छूने के मामले में पवन सिंह ने मांगी माफी, अंजली राघव ने उठाया बड़ा कदम

    लखनऊ इवेंट में पवन सिंह द्वारा अभिनेत्री अंजली राघव को स्टेज पर कमर छूने का वीडियो वायरल हुआ। अंजली ने असहज होकर विरोध जताया और इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट किया। विवाद बढ़ने पर पवन ने सफाई देते हुए माफी मांगी। अंजली ने आहत होकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 02:46:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 02:46:13 PM (IST)
    कमर छूने के मामले में पवन सिंह ने मांगी माफी, अंजली राघव ने उठाया बड़ा कदम
    विवाद बढ़ता देख पवन सिंह ने मांगी माफी। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. पवन सिंह का अंजली राघव संग स्टेज पर विवादित वीडियो वायरल।
    2. अंजली ने कहा, असहज महसूस किया, बहुत दुखी हुईं।
    3. आयोजकों और पीआर टीम पर दबाव डालने का आरोप।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में लखनऊ में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान अभिनेत्री अंजली राघव के साथ हुए वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पवन सिंह बार-बार अंजली की कमर पर हाथ लगाते नजर आए। इससे वह असहज हो गईं। अंजली ने खुलासा किया कि पवन बार-बार यह कहकर छू रहे थे कि कुछ चिपका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।

    अंजली राघव की भावुक प्रतिक्रिया

    अंजली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह मंच पर उस वक्त चुप रहीं, क्योंकि वहां मौजूद अधिकांश दर्शक पवन सिंह के फैन थे। माहौल उनके पक्ष में था। अंजली ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं।

    आयोजकों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है। लोग उन्हें पोस्ट न करने की सलाह देते रहे।

    naidunia_image

    पवन सिंह ने दी सफाई

    बढ़ते विवाद के बीच पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि अंजली जी, मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था। हम कलाकार हैं। मेरे किसी व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने दावा किया कि उनका किसी भी प्रकार से गलत इरादा नहीं था।

    भोजपुरी इंडस्ट्री से अंजली का संन्यास

    लगातार बढ़ते विवाद के बाद अंजली ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। वह आगे इस माहौल में काम नहीं करना चाहतीं।

    गाने की लोकप्रियता बरकरार

    गौरतलब है कि यह विवाद पवन सिंह के हालिया रिलीज गाने ‘सइयां सेवा करे’ के प्रमोशन के दौरान हुआ था। अंजली भी इस गाने में नजर आई हैं। आलोचनाओं के बावजूद गाना यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है। 27 अगस्त को रिलीज हुए इस गाने को अब तक 3.6 मिलियन व्यूज और 2 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं।

