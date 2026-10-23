दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस ने नहीं दी परमिशन, सिंगर ने सोशल मीडिया पर लिखा अब '7 दिन बाकी'
दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और अनाउंसमेंट किया। एक प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ऑरा इंडिया टूर। 30 अक्टूबर, JLN स्टेडियम,...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 11:32:18 AM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 11:43:29 AM (IST)
दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट।
HighLights
- दिलजीत का ऑरा इंडिया कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर को होना है।
- हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाज़त देने से मना कर दिया है।
- लेकिन सिंगर ने कहा कि कॉन्सर्ट प्लान के मुताबिक ही होगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क। सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट में रुकावट आ गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इजाज़त देने से मना कर दिया। दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाज़त देने से मना कर दिया है, लेकिन सिंगर ने पक्का किया है कि कॉन्सर्ट प्लान के मुताबिक ही होगा। इंस्टाग्राम लाइव पर अपडेट शेयर करने के तुरंत बाद दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और अनाउंसमेंट किया। एक प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ऑरा इंडिया टूर। 30 अक्टूबर, JLN स्टेडियम, दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने नहीं दी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की परमिशन
- पुलिस ने टिकटिंग पार्टनर BookMyShow को जो लेटर भेजा है, उसके मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी की वजह से 30 अक्टूबर को राजधानी में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की परमिशन देने से मना कर दिया है।
- BookMyShow को लिखे एक लेटर में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथ डिस्ट्रिक्ट) के ऑफिस ने कहा।
- “आपकी एप्लीकेशन के बारे में मुझे आपको बताना है कि 30.10.2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर दिल्ली ऑर्गनाइज़ करने की आपकी रिक्वेस्ट की इस ऑफिस ने जांच की है।
- खास खतरे से जुड़े इनपुट्स, साथ ही चल रहे फेस्टिव सीज़न और दूसरी ज़रूरी लॉ एंड ऑर्डर की चिंताओं की वजह से पैदा हुई कई सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर कमिटमेंट्स को देखते हुए, इसे मंज़ूरी नहीं दी जा सकती।”
क्या सिक्योरिटी की वजह से दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया?
- एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि “फेस्टिव रश” के अलावा, 15 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को मिला एक नकली बम की धमकी वाला ई-मेल भी इसकी वजहों में से एक है।
- इनमें से एक ई-मेल के मुताबिक, इसमें स्टूडेंट्स को 30 अक्टूबर को दोसांझ के कॉन्सर्ट में आने से मना किया गया था।इस नकली ई-मेल में खालिस्तानी सपोर्ट वाले नारे भी थे।
- यह ई-मेल छह स्कूलों तक पहुंचा, जिनमें द ब्रिटिश स्कूल, माउंट कार्मेल, एहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल और एहलकॉन पब्लिक स्कूल शामिल हैं।
- दोसांझ और उनकी टीम ने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है।
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