एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट में रुकावट आ गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इजाज़त देने से मना कर दिया। दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाज़त देने से मना कर दिया है, लेकिन सिंगर ने पक्का किया है कि कॉन्सर्ट प्लान के मुताबिक ही होगा। इंस्टाग्राम लाइव पर अपडेट शेयर करने के तुरंत बाद दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और अनाउंसमेंट किया। एक प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ऑरा इंडिया टूर। 30 अक्टूबर, JLN स्टेडियम, दिल्ली