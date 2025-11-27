मुस्लिम घर की दुल्हन बनने के लिए एक्ट्रेस ने छोड़ा था बॉलीवुड, तलाक के बाद नहीं मिली फूटी कौड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने हाल ही में अपने जीवन के उन दौरों पर खुलकर बात की, जब उन्होंने अपने पहले पति फरहान फर्नीचरवाला से शादी के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी।
पूजा ने बताया कि फरहान का परिवार बेहद रूढ़िवादी था और शादी के बाद उनका करियर लगभग ठहर गया। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौर में वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थीं और उन्हें किसी तरह की अलिमनी भी नहीं मिली।
हालांकि पूजा बेदी और फरहान फर्नीचरवाला को अलग हुए दो दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दोनों आज भी एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। पूजा ने बताया कि फरहान की दूसरी शादी पर वे दिल से खुश थीं, क्योंकि वे उनकी पत्नी को बचपन से जानती हैं।
इंटरव्यू में पूजा ने कहा 'हमारे रिश्ते के कई पहलू ऐसे थे जो कभी काम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने हमेशा सम्मान और दया बनाए रखी। हमारे दो खूबसूरत बच्चे हैं और आज हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं।'
पूजा ने बताया कि एक समय ऐसा आ गया था जब दोनों एक-दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। यह समझ आने के बाद उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। तलाक के बाद पूजा ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश एक सिंगल मदर के रूप में की। उन्होंने कहा 'फरहान एक बेहतरीन पिता हैं, लेकिन बच्चों की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां मेरी थीं।'
पूजा ने बताया कि उनके एक्स-हसबैंड का परिवार बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार था और वे किसी भी हालत में अपनी बहू को फिल्म सेट पर काम करते नहीं देख सकते थे।
उनके मुताबिक 'उस समय फिल्मों को लेकर बहुत गॉसिप होती थी। शायद उनका परिवार कभी स्वीकार नहीं करता कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे। उसी दौर में शादी के बाद अभिनेत्रियां करियर छोड़ देती थीं।'
पूजा ने शादी के बाद सभी फिल्मों के लिए लिए गए साइनिंग अमाउंट वापस कर दिए। उन्होंने कहा 'कामसूत्र का मेरा विज्ञापन दोबारा रिन्यू होने वाला था, लेकिन मुझे मना करना पड़ा, जबकि मुझे इसके लिए पहले से आठ गुना ज्यादा रकम ऑफर हुई थी।'
पूजा ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का जिक्र करते हुए बताया कि 27 से 32 वर्ष की उम्र के बीच उन्होंने कई दर्दनाक घटनाओं का सामना किया। दादी का कैंसर से निधन, मां का इंतकाल, भाई की आत्महत्या, पालतू कुत्ते की मौत, और इसी बीच उनका विवाह भी टूट गया।
पूजा ने कहा 'मेरे दो बच्चे थे, तलाक हो गया और मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली। 32 साल की उम्र में मैं बेहद डरी हुई थी।'