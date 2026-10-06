प्रभास की इन फिल्मों ने हिंदी दर्शकों के बीच बनाया जबरदस्त क्रेज़, रेबेल से बाहुबली तक दिखा पैन-इंडिया स्टारडम

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। प्रभास ने खुद को बिना किसी शक के पैन-इंडिया सुपरस्टार के तौर पर स्थापित किया है, और देश भर के ऑडियंस के साथ एक ऐसा अनोखा और हमेशा रहने वाला कनेक्शन बनाया है जो थिएटर रिलीज़ से कहीं आगे तक फैला हुआ है।

उनके पैन-इंडिया स्टारडम का एक मज़बूत सबूत हिंदी ऑडियंस के बीच उनका ज़बरदस्त क्रेज़ है, उनकी कई फ़िल्में अपनी ओरिजिनल रिलीज़ के सालों बाद भी YouTube पर लाखों व्यूज़ खींचती हैं। जैसे ही फैंस 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये हैरान करने वाले नंबर्स ऑडियंस के बीच प्रभास की बेमिसाल याद और पॉपुलैरिटी की एक और झलक दिखाते हैं। यहां YouTube पर प्रभास की कुछ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं, जो हिंदी दर्शकों के बीच उनके ज़बरदस्त क्रेज़ को दिखाती हैं। 1. रेबेल – 271 मिलियन व्यूज़ इस लिस्ट में रेबेल बहुत बड़े अंतर से सबसे ऊपर है, जिसने YouTube पर 271 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं। यह एक्शन एंटरटेनर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है, जो प्रभास के लिए हमेशा रहने वाले क्रेज़ और दर्शकों के बीच उनकी मास अपील को दिखाता है।

2. बिल्ला – 69 मिलियन व्यूज़ बिल्ला में प्रभास के स्टाइलिश एक्शन अवतार को भी YouTube पर बहुत सारे दर्शक मिले हैं, फ़िल्म को 69 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और एक्शन से भरपूर परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म की ओरिजिनल रिलीज़ के सालों बाद भी दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है। 3. डार्लिंग – 32 मिलियन व्यूज़ प्रभास की सबसे पसंदीदा रोमांटिक एंटरटेनर फ़िल्मों में से एक, डार्लिंग को 32 मिलियन शानदार व्यूज़ मिले हैं, जो रोमांस और फ़ैमिली-एंटरटेनर स्पेस में एक्टर की हमेशा रहने वाली अपील को दिखाता है। ये नंबर्स एक्शन जॉनर के अलावा ऑडियंस से जुड़ने की उनकी काबिलियत को और दिखाते हैं।

4. मिर्ची – 23 मिलियन व्यूज़ मिर्ची, जो बाहुबली से कुछ साल पहले आई थी, ने YouTube पर 23 मिलियन व्यूज़ जमा किए हैं। इस फ़िल्म ने प्रभास को एक ऐसे स्टार के तौर पर और भी मज़बूत किया जो एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा को आसानी से मिला सकते थे, और ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। 5. मिस्टर परफेक्ट – 17 मिलियन व्यूज़ प्रभास की रोमांटिक-कॉमेडी मिस्टर परफेक्ट ने 17 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं, और अपनी फ़ैमिली-फ़्रेंडली अपील से ऑडियंस को अपनी ओर खींच रही है। फ़िल्म की ज़बरदस्त व्यूअरशिप सुपरस्टार की अलग-अलग जॉनर में दिल जीतने की काबिलियत को एक और दिखाती है। 6. छत्रपति – 12 मिलियन व्यूज़ एस.एस. राजामौली की डायरेक्ट की हुई छत्रपति, जिसने बाहुबली से बहुत पहले प्रभास को एक ज़बरदस्त मास-एक्शन अवतार में दिखाया था, ने 12 मिलियन व्यूज़ रजिस्टर किए हैं। यह फ़िल्म इस बात की एक मज़बूत याद दिलाती है कि प्रभास ने पैन-इंडिया सुपरस्टार बनने से पहले ही कितनी बड़ी संख्या में फ़ॉलोइंग बना ली थी। 7. बाहुबली – 5.4 मिलियन व्यूज़ दिलचस्प बात यह है कि बाहुबली खुद इस खास लिस्ट में 5.4 मिलियन व्यूज़ के साथ शामिल है, जबकि यह फ़्रैंचाइज़ी प्रभास के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। फ़िल्म की ज़बरदस्त सफलता ने उनकी पहले से ही बड़ी फ़ॉलोइंग को सच में पैन-इंडिया में एक बड़ी पहचान बना दिया।