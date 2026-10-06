प्रभास की इन फिल्मों ने हिंदी दर्शकों के बीच बनाया जबरदस्त क्रेज़, रेबेल से बाहुबली तक दिखा पैन-इंडिया स्टारडम

एंटरटेनमेंट डेस्क। प्रभास ने खुद को बिना किसी शक के पैन-इंडिया सुपरस्टार के तौर पर स्थापित किया है, और देश भर के ऑडियंस के साथ एक ऐसा अनोखा और हमेशा रहने वाला कनेक्शन बनाया है जो थिएटर रिलीज़ से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
उनके पैन-इंडिया स्टारडम का एक मज़बूत सबूत हिंदी ऑडियंस के बीच उनका ज़बरदस्त क्रेज़ है, उनकी कई फ़िल्में अपनी ओरिजिनल रिलीज़ के सालों बाद भी YouTube पर लाखों व्यूज़ खींचती हैं।
जैसे ही फैंस 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये हैरान करने वाले नंबर्स ऑडियंस के बीच प्रभास की बेमिसाल याद और पॉपुलैरिटी की एक और झलक दिखाते हैं।
यहां YouTube पर प्रभास की कुछ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं, जो हिंदी दर्शकों के बीच उनके ज़बरदस्त क्रेज़ को दिखाती हैं।
इस लिस्ट में रेबेल बहुत बड़े अंतर से सबसे ऊपर है, जिसने YouTube पर 271 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं। यह एक्शन एंटरटेनर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है, जो प्रभास के लिए हमेशा रहने वाले क्रेज़ और दर्शकों के बीच उनकी मास अपील को दिखाता है।
बिल्ला में प्रभास के स्टाइलिश एक्शन अवतार को भी YouTube पर बहुत सारे दर्शक मिले हैं, फ़िल्म को 69 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और एक्शन से भरपूर परफ़ॉर्मेंस फ़िल्म की ओरिजिनल रिलीज़ के सालों बाद भी दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है।
प्रभास की सबसे पसंदीदा रोमांटिक एंटरटेनर फ़िल्मों में से एक, डार्लिंग को 32 मिलियन शानदार व्यूज़ मिले हैं, जो रोमांस और फ़ैमिली-एंटरटेनर स्पेस में एक्टर की हमेशा रहने वाली अपील को दिखाता है। ये नंबर्स एक्शन जॉनर के अलावा ऑडियंस से जुड़ने की उनकी काबिलियत को और दिखाते हैं।
मिर्ची, जो बाहुबली से कुछ साल पहले आई थी, ने YouTube पर 23 मिलियन व्यूज़ जमा किए हैं। इस फ़िल्म ने प्रभास को एक ऐसे स्टार के तौर पर और भी मज़बूत किया जो एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा को आसानी से मिला सकते थे, और ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है।
प्रभास की रोमांटिक-कॉमेडी मिस्टर परफेक्ट ने 17 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं, और अपनी फ़ैमिली-फ़्रेंडली अपील से ऑडियंस को अपनी ओर खींच रही है। फ़िल्म की ज़बरदस्त व्यूअरशिप सुपरस्टार की अलग-अलग जॉनर में दिल जीतने की काबिलियत को एक और दिखाती है।
एस.एस. राजामौली की डायरेक्ट की हुई छत्रपति, जिसने बाहुबली से बहुत पहले प्रभास को एक ज़बरदस्त मास-एक्शन अवतार में दिखाया था, ने 12 मिलियन व्यूज़ रजिस्टर किए हैं। यह फ़िल्म इस बात की एक मज़बूत याद दिलाती है कि प्रभास ने पैन-इंडिया सुपरस्टार बनने से पहले ही कितनी बड़ी संख्या में फ़ॉलोइंग बना ली थी।
दिलचस्प बात यह है कि बाहुबली खुद इस खास लिस्ट में 5.4 मिलियन व्यूज़ के साथ शामिल है, जबकि यह फ़्रैंचाइज़ी प्रभास के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। फ़िल्म की ज़बरदस्त सफलता ने उनकी पहले से ही बड़ी फ़ॉलोइंग को सच में पैन-इंडिया में एक बड़ी पहचान बना दिया।
इन नंबरों को खास तौर पर दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इनमें से कई फ़िल्में प्रभास के पैन-इंडिया में मशहूर होने से पहले रिलीज़ हुई थीं। बाहुबली फ़्रैंचाइज़ी की ज़बरदस्त ग्लोबल सफलता ने प्रभास को एक बहुत पॉपुलर तेलुगु स्टार से पूरे भारत और इंटरनेशनल मार्केट में एक जाना-माना चेहरा बना दिया। बाहुबली और बाहुबली 2 की सफलता ने उनके दर्शकों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी की, और उनकी पिछली फ़िल्मों में भी दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी, जिन्होंने उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी को देखा।
इसलिए, हिंदी दर्शकों के बीच उनकी फ़िल्मों की YouTube पर ज़बरदस्त व्यूअरशिप प्रभास की ज़बरदस्त रिकॉल वैल्यू और सुपरस्टार के आस-पास लंबे समय तक चलने वाले क्रेज़ को दिखाती है। रेबेल और बिल्ला के ज़बरदस्त एक्शन से लेकर डार्लिंग और मिस्टर परफेक्ट के रोमांस तक, दर्शक उनके करियर के अलग-अलग फेज़ को बार-बार देखते रहते हैं, जिससे इतने सालों में उनके बनाए गहरे कनेक्शन की पुष्टि होती है। इन फ़िल्मों के रिलीज़ होने के सालों बाद भी इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींचने की उनकी काबिलियत यह साबित करती है कि प्रभास का स्टारडम भाषा और इलाके की सीमाओं से परे है।
और प्रभास की आने वाली फ़िल्मों को लेकर भी उतना ही उत्साह बना हुआ है, जिसमें फौजी, स्पिरिट, सालार: पार्ट 2, और कल्कि 2898 AD - पार्ट 2 जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एक ऐसी लाइन-अप के साथ जो लगातार बेसब्री पैदा कर रही है, प्रभास की पूरे भारत में अपील और बढ़ने वाली है।