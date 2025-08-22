मशहूर पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन Jaswinder Bhalla का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क। पंजाबी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता डॉ. जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। 65 वर्षीय भल्ला लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से पूरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में गहरा शोक छा गया है। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली में किया जाएगा।

डॉ. जसविंदर भल्ला ने अपने अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। वे ‘कैरी ऑन जट्टा’, ‘माहौल ठीक है’, ‘जट्ट एयरवेज’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 2’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनके संवाद और अभिनय दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देते थे।