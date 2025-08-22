मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मशहूर पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन Jaswinder Bhalla का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

    Jaswinder Bhalla death News: पंजाबी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता डॉ. जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। 65 वर्षीय भल्ला लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 09:46:49 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 10:28:54 AM (IST)
    मशहूर पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन Jaswinder Bhalla का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
    पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन Jaswinder Bhalla का निधन।

    HighLights

    1. पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन डॉ. जसविंदर भल्ला का निधन।
    2. इस खबर से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक छाया है।
    3. जसविंदर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली में होगा।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। पंजाबी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता डॉ. जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। 65 वर्षीय भल्ला लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

    उनके निधन की खबर से पूरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में गहरा शोक छा गया है। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली में किया जाएगा।

    डॉ. जसविंदर भल्ला ने अपने अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। वे ‘कैरी ऑन जट्टा’, ‘माहौल ठीक है’, ‘जट्ट एयरवेज’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 2’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनके संवाद और अभिनय दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देते थे।

    यह भी पढ़ें- Achyut Potdar Death: 3 इडियट्स के प्रोफेसर ने दुनिया को कहा अलविदा, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

    पंजाबी फिल्मों में कॉमेडी का दूसरा नाम कहे जाने वाले भल्ला ने अपनी लंबी फिल्मी यात्रा में कई यादगार किरदार निभाए। उनके निधन से न केवल फिल्म जगत बल्कि उनके फैंस भी गमगीन हैं। इंडस्ट्री के लिए यह एक अपूरणीय क्षति मानी जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.