एंटरटेनमेंट डेस्‍क। Ramayan Box Office Collection Day 16: रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 16: रणबीर कपूर-स्टारर 650 करोड़ रुपये पार करने वाली दूसरी सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई। नेटरमायाना ने अपने दूसरे हफ़्ते में भी शानदार नंबर दर्ज करना जारी रखा है। यह धुरंधर 2 के बाद 2026 की दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने अपने दूसरे हफ़्ते में 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया है।

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल और रवि दुबे स्टारर रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड ने थिएटर में दो हफ़्ते पूरे कर लिए हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करने वाली यह फिल्म अब अपने तीसरे हफ़्ते में धीरे-धीरे कलेक्शन में गिरावट देख रही है। सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण: पार्ट 1 ने 16वें दिन (शुक्रवार, 20 नवंबर) 16.30 करोड़ रुपये कमाए। यह पिछले दिन के 19.35 करोड़ रुपये के कलेक्शन से कम है। इसके साथ ही, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 880.05 करोड़ हो गया है।

फिल्म ने थिएटर में अपनी शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से की थी और पहले दिन Rs 64.85 करोड़ कमाए थे। इसने अपने ओपनिंग वीक में Rs 564 करोड़ कमाए। दूसरे वीकेंड में इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में और बढ़ोतरी हुई, फिल्म ने Day 10 को Rs 72.90 करोड़ और रविवार, 15 नवंबर को Rs 75 करोड़ कमाए। हालांकि, अगले सोमवार को कलेक्शन में काफी गिरावट देखी गई। फिल्म ने Day 12 को Rs 32 करोड़ कमाए, जो रविवार के आंकड़ों से लगभग 57 परसेंट कम था। गिरावट का यह ट्रेंड पूरे हफ्ते जारी रहा, फिल्म ने Day 13 को Rs 28.35 करोड़, Day 14 को Rs 23.20 करोड़ और Day 15 को Rs 19.35 करोड़ कमाए।