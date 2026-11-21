एंटरटेनमेंट डेस्क। Ramayan Box Office Collection Day 16: रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 16: रणबीर कपूर-स्टारर 650 करोड़ रुपये पार करने वाली दूसरी सबसे तेज़ हिंदी फिल्म बन गई। नेटरमायाना ने अपने दूसरे हफ़्ते में भी शानदार नंबर दर्ज करना जारी रखा है। यह धुरंधर 2 के बाद 2026 की दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने अपने दूसरे हफ़्ते में 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया है।
रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल और रवि दुबे स्टारर रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड ने थिएटर में दो हफ़्ते पूरे कर लिए हैं।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करने वाली यह फिल्म अब अपने तीसरे हफ़्ते में धीरे-धीरे कलेक्शन में गिरावट देख रही है।
सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण: पार्ट 1 ने 16वें दिन (शुक्रवार, 20 नवंबर) 16.30 करोड़ रुपये कमाए। यह पिछले दिन के 19.35 करोड़ रुपये के कलेक्शन से कम है। इसके साथ ही, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 880.05 करोड़ हो गया है।
फिल्म ने थिएटर में अपनी शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से की थी और पहले दिन Rs 64.85 करोड़ कमाए थे। इसने अपने ओपनिंग वीक में Rs 564 करोड़ कमाए। दूसरे वीकेंड में इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में और बढ़ोतरी हुई, फिल्म ने Day 10 को Rs 72.90 करोड़ और रविवार, 15 नवंबर को Rs 75 करोड़ कमाए।
हालांकि, अगले सोमवार को कलेक्शन में काफी गिरावट देखी गई। फिल्म ने Day 12 को Rs 32 करोड़ कमाए, जो रविवार के आंकड़ों से लगभग 57 परसेंट कम था। गिरावट का यह ट्रेंड पूरे हफ्ते जारी रहा, फिल्म ने Day 13 को Rs 28.35 करोड़, Day 14 को Rs 23.20 करोड़ और Day 15 को Rs 19.35 करोड़ कमाए।
हाल की मंदी के बावजूद, रामायण ने अपने दूसरे वीक में भी शानदार नंबर्स हासिल करना जारी रखा है। यह धुरंधर 2 के बाद 2026 की दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने अपने दूसरे हफ़्ते में 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए हैं। यह धुरंधर 2 के बाद भारत में 650 करोड़ रुपये का नेट मार्क पार करने वाली दूसरी सबसे तेज़ हिंदी फिल्म भी बन गई है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हुए लिखा, "फिल्म ने दूसरे हफ़्ते में 200 करोड़ रुपये पार कर लिए हैं, और #धुरंधर2 के बाद 2026 में अपने दूसरे हफ़्ते में यह ज़बरदस्त माइलस्टोन हासिल करने वाली सिर्फ़ दूसरी #हिंदी फिल्म बन गई है... उम्मीद है कि फिल्म तीसरे हफ़्ते में भी अपना दबदबा बनाए रखेगी, क्योंकि इस शुक्रवार को कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा है।"
फिल्म ने हिंदी मार्केट में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसका हिंदी वर्शन घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर 650 करोड़ रुपये का नेट मार्क पार करने वाली एकमात्र भारतीय भाषा की रिलीज़ बनी हुई है।
तेलुगु सिनेमा इसके बाद आता है, जिसमें एसएस राजामौली की 'RRR' एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने 400 करोड़ रुपये का नेट मार्क पार किया है।
फिल्म ने 16 दिनों में यह माइलस्टोन हासिल किया और आखिरकार Rs 431.01 करोड़ पर अपनी रन खत्म की। Sacnilk के अनुसार, अब तक किसी भी तमिल, कन्नड़ या मलयालम फिल्म ने Rs 400 करोड़ का नेट मार्क पार नहीं किया है।