एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले रन में बॉक्स ऑफिस पर बड़े माइलस्टोन जोड़ता जा रहा है। रणबीर कपूर और यश-स्टारर इस फिल्म ने थिएटर में रिलीज़ होने के 15 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन में Rs 650 करोड़ पार कर लिए हैं, यह क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म बन गई है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी सबसे तेज़ फिल्म है।
Sacnilk के अनुसार, नितेश तिवारी डायरेक्टेड इस फिल्म ने अपने हिंदी वर्शन से 15 दिनों में Rs 657.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया है। यह धुरंधर 2: द रिवेंज के बाद इस माइलस्टोन तक पहुंची, जिसने यह उपलब्धि नौ दिनों में हासिल की थी। पुष्पा 2: द रूल और धुरंधर दूसरी फिल्में हैं जिन्होंने Rs 650 करोड़ हिंदी नेट मार्क पार किया है, जिन्हें क्रमशः 17 और 23 दिन लगे।
फिल्म ने विदेशों में भी काफी असर डाला है। रामायण ने नॉर्थ अमेरिका में $25 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, यह धुरंधर 2 के बाद यह माइलस्टोन हासिल करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है।
अपने 15वें दिन, गुरुवार, 19 नवंबर को, रामायण ने भारत में सभी भाषाओं में लगभग Rs 19.35 करोड़ की नेट कमाई की। यह इसके दिन 14 के कलेक्शन से लगभग 16.6 प्रतिशत कम है।
इसके साथ, इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 863.75 करोड़ हो गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस Rs 1,032.15 करोड़ है।
हिंदी: Rs 657.50 करोड़
कन्नड़: Rs 70.15 करोड़
तेलुगु: Rs 54.40 करोड़
तमिल: Rs 41.15 करोड़
मलयालम: Rs 40.55 करोड़
सैकनिल्क के मुताबिक, इसकी ओवरसीज ग्रॉस कमाई लगभग Rs 515 करोड़ हो गई है, जिससे 15 दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन Rs 1,547.15 करोड़ हो गया है।
फिल्म की ओवरसीज परफॉर्मेंस ने भी इसके बॉक्स ऑफिस पर चलने में एक बड़ा योगदान दिया है। रामायण ने 17 नवंबर को नॉर्थ अमेरिका में $25 मिलियन का आंकड़ा पार किया, और यह धुरंधर 2: द रिवेंज के बाद यह माइलस्टोन छूने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई।
वेंकी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार के बाद लगभग $24.49 मिलियन कमाए थे, और मंगलवार की कमाई ने इसे $25 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया।
यह बाहुबली 2: द कन्क्लूजन से भी आगे निकल गई है, जिसने इस इलाके में $20.78 मिलियन कमाए थे, और नॉर्थ अमेरिका में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 लगभग $28.64 मिलियन के साथ टॉप पर बनी हुई है।
फिल्म का तीसरा वीकेंड और 26 नवंबर से शुरू होने वाला चार दिन का US थैंक्सगिविंग हॉलिडे पीरियड इसके नॉर्थ अमेरिकन कलेक्शन को और बढ़ा सकता है। सैकनिल्क की रिपोर्ट में $30 मिलियन से $33 मिलियन तक के संभावित लाइफटाइम फिनिश का अनुमान लगाया गया है, हालांकि आखिरी आंकड़ा इसके थिएटर में बने रहने और स्क्रीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस, रामायण: पार्ट वन में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं। कलाकारों में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में भी हैं।
यह फिल्म 5 नवंबर, 2026 को थिएटर में पांच भाषाओं: हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज़ होगी। इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होगा।