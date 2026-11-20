एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले रन में बॉक्स ऑफिस पर बड़े माइलस्टोन जोड़ता जा रहा है। रणबीर कपूर और यश-स्टारर इस फिल्म ने थिएटर में रिलीज़ होने के 15 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन में Rs 650 करोड़ पार कर लिए हैं, यह क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म बन गई है और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी सबसे तेज़ फिल्म है।

Sacnilk के अनुसार, नितेश तिवारी डायरेक्टेड इस फिल्म ने अपने हिंदी वर्शन से 15 दिनों में Rs 657.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया है। यह धुरंधर 2: द रिवेंज के बाद इस माइलस्टोन तक पहुंची, जिसने यह उपलब्धि नौ दिनों में हासिल की थी। पुष्पा 2: द रूल और धुरंधर दूसरी फिल्में हैं जिन्होंने Rs 650 करोड़ हिंदी नेट मार्क पार किया है, जिन्हें क्रमशः 17 और 23 दिन लगे।

फिल्म ने विदेशों में भी काफी असर डाला है। रामायण ने नॉर्थ अमेरिका में $25 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, यह धुरंधर 2 के बाद यह माइलस्टोन हासिल करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई है।

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 15

अपने 15वें दिन, गुरुवार, 19 नवंबर को, रामायण ने भारत में सभी भाषाओं में लगभग Rs 19.35 करोड़ की नेट कमाई की। यह इसके दिन 14 के कलेक्शन से लगभग 16.6 प्रतिशत कम है।

इसके साथ, इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 863.75 करोड़ हो गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस Rs 1,032.15 करोड़ है।

15 दिनों के बाद फिल्म का भाषा के हिसाब से इंडिया में नेट कलेक्शन इस तरह है

हिंदी: Rs 657.50 करोड़

कन्नड़: Rs 70.15 करोड़

तेलुगु: Rs 54.40 करोड़

तमिल: Rs 41.15 करोड़

मलयालम: Rs 40.55 करोड़

सैकनिल्क के मुताबिक, इसकी ओवरसीज ग्रॉस कमाई लगभग Rs 515 करोड़ हो गई है, जिससे 15 दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन Rs 1,547.15 करोड़ हो गया है।

रामायण ने नॉर्थ अमेरिका में $25 मिलियन का आंकड़ा पार किया

फिल्म की ओवरसीज परफॉर्मेंस ने भी इसके बॉक्स ऑफिस पर चलने में एक बड़ा योगदान दिया है। रामायण ने 17 नवंबर को नॉर्थ अमेरिका में $25 मिलियन का आंकड़ा पार किया, और यह धुरंधर 2: द रिवेंज के बाद यह माइलस्टोन छूने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई।

वेंकी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार के बाद लगभग $24.49 मिलियन कमाए थे, और मंगलवार की कमाई ने इसे $25 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया।

यह बाहुबली 2: द कन्क्लूजन से भी आगे निकल गई है, जिसने इस इलाके में $20.78 मिलियन कमाए थे, और नॉर्थ अमेरिका में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 लगभग $28.64 मिलियन के साथ टॉप पर बनी हुई है।