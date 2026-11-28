एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पकड़ लगातार बनाए हुए है। रिलीज के चौथे हफ्ते में भी फिल्म हर घंटे 10,000 से अधिक टिकट बेच रही है। अपनी थिएट्रिकल रिलीज के इतने हफ्तों बाद भी टिकटों की बिक्री की इस रफ्तार को बनाए रखना एक दुर्लभ उपलब्धि है, जो फिल्म की लगातार बनी हुई दर्शकों की मांग और सिनेमाघरों में उसकी शानदार लोकप्रियता को दर्शाती है।

आमतौर पर किसी भी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के साथ समय बीतने पर टिकटों की बिक्री में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 'रामायण' अब भी शानदार रफ्तार से दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। रिलीज के चौथे हफ्ते में भी हर घंटे 10,000 से अधिक टिकटों की बिक्री इस बात को दर्शाती है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और दिलचस्पी लगातार बनी हुई है।

फिल्म का लगातार शानदार प्रदर्शन यह भी दिखाता है कि इसकी बॉक्स ऑफिस सफलता सिर्फ ओपनिंग वीक के उत्साह तक सीमित नहीं है, बल्कि रिलीज के कई हफ्तों बाद भी बड़ी संख्या में दर्शक इसे देखने सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। रिलीज के इस पड़ाव पर टिकटों की बिक्री की ऐसी रफ्तार बेहद कम देखने को मिलती है, जो 'रामायण' को बॉक्स ऑफिस पर एक खास उपलब्धि बनाती है। चौथे हफ्ते में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए 'रामायण' इस साल की सबसे बड़ी सिनेमाई सफलताओं में अपनी जगह और मजबूत कर रही है। फिल्म की लगातार बनी हुई लोकप्रियता यह साबित करती है कि रिलीज के कई हफ्तों बाद भी दर्शकों के बीच इसका क्रेज बरकरार है।