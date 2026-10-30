Ramayan New Poster: रामायणम् के मेकर्स ने रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा के रूप में First Look किया जारी

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ के मेकर्स ने रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा के रूप में पहला लुक जारी कर दिया है। इसके साथ ही महाकाव्य के एक और अहम किरदार से पर्दा उठ गया है और फिल्म की भव्य दुनिया धीरे-धीरे दर्शकों के सामने आ रही है।

रामायणम् से जारी किए गए नए पोस्टर में रकुल प्रीत सिंह को उनके जनस्थान की राजकुमारी, शूर्पणखा के आकर्षक रॉयल अवतार में देखा जा सकता है। रकुल पोस्टर में बेहद बारीकी से बनाए गए परिधान में सजी, साथ ही आकर्षक सोने के गहनों और सिर पर एक शानदार हेडपीस पहने, किरदार के रॉयल अंदाज को पूरी तरह से पेश करती दिखाई दे रही हैं। पोस्टर के ज़रिए दर्शकों के सामने पहली बार महाकाव्य के इस प्रतिष्ठित किरदार में रकुल को अच्छी तरह से देखने मिल रहा है। रामायणम् के हिस्सा होने के बारे ने बात करते हुए रकुल प्रीत सिंह कहती हैं, “नमित मल्होत्रा की ‘रामायणम्’ का हिस्सा बनना और शूर्पणखा का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद खास अनुभव है। इस महाकाव्य में शूर्पणखा की अहम जगह है और एक एक्टर के तौर पर उसकी दुनिया को समझना और उसे पर्दे पर उतारना मेरे लिए शानदार सफर रहा है। ऐसी कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है, जिसे पीढ़ियों से लोग पसंद करते आए हैं और जिसका हमारी संस्कृति में खास जगह है।