Ramayan Part 1 social media review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड दिवाली से पहले थिएटर में रिलीज़ हो गई है, जिसे दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं। जहां दर्शकों ने परफॉर्मेंस और VFX की तारीफ़ की है, वहीं कुछ ने म्यूज़िक, पेस और एक्शन सीक्वेंस की बुराई की है।

नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी हैं, दिवाली वीकेंड से पहले 5 नवंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज़ हुई। फ़िल्म को दर्शकों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। यह फ़िल्म 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, और उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफ़िस पर इतिहास रच देगी। कई दर्शक शुरुआती शो देखने के लिए थिएटर पहुँचे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है।

जहां कुछ दर्शकों ने VFX की तारीफ़ की, वहीं कुछ ने रणबीर और यश के राम और रावण के मज़बूत किरदार की तारीफ़ की। हालांकि, कुछ दर्शकों ने फिल्म के म्यूज़िक और 30 मिनट के छोटे इंग्लिश वर्शन की भी बुराई की। एक ने लिखा, "पहला हाफ़ हो गया! रामायण ज़बरदस्त है! डायरेक्टर @niteshtiwari22 और प्रोड्यूसर @malhotra_namit, बहुत-बहुत बधाई। क्या शानदार सिनेमैटिक विज़न है! भगवान श्री राम के रोल में रणबीर कपूर बिल्कुल ज़बरदस्त हैं — उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस, ग्रेस और परफॉर्मेंस रोंगटे खड़े कर देती है! इंडियन सिनेमा अपने सबसे शानदार रूप में!"