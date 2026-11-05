Ramayan Part 1 social media review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड दिवाली से पहले थिएटर में रिलीज़ हो गई है, जिसे दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं। जहां दर्शकों ने परफॉर्मेंस और VFX की तारीफ़ की है, वहीं कुछ ने म्यूज़िक, पेस और एक्शन सीक्वेंस की बुराई की है।
नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी हैं, दिवाली वीकेंड से पहले 5 नवंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज़ हुई। फ़िल्म को दर्शकों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला।
यह फ़िल्म 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, और उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफ़िस पर इतिहास रच देगी। कई दर्शक शुरुआती शो देखने के लिए थिएटर पहुँचे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है।
जहां कुछ दर्शकों ने VFX की तारीफ़ की, वहीं कुछ ने रणबीर और यश के राम और रावण के मज़बूत किरदार की तारीफ़ की। हालांकि, कुछ दर्शकों ने फिल्म के म्यूज़िक और 30 मिनट के छोटे इंग्लिश वर्शन की भी बुराई की।
एक ने लिखा, "पहला हाफ़ हो गया! रामायण ज़बरदस्त है! डायरेक्टर @niteshtiwari22 और प्रोड्यूसर @malhotra_namit, बहुत-बहुत बधाई। क्या शानदार सिनेमैटिक विज़न है! भगवान श्री राम के रोल में रणबीर कपूर बिल्कुल ज़बरदस्त हैं — उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस, ग्रेस और परफॉर्मेंस रोंगटे खड़े कर देती है! इंडियन सिनेमा अपने सबसे शानदार रूप में!"
एक और ने कहा, "#रामायण - पीक दूसरा हाफ़। बड़े पर्दे पर ज़रूर देखें। जटायु सीक्वेंस टॉप नॉच। परफेक्ट एंडिंग।"
"अभी #रामायण का पहला हाफ़ देखा और वाह! राम के रोल में रणबीर कपूर परफेक्ट हैं। लेकिन रावण के रोल में यश। उन्होंने तो शो ही चुरा लिया! स्केल, विज़ुअल्स और ग्रैंडनेस बहुत ज़्यादा हैं। सच में पहला हाफ़ अच्छा है, और एक बात तो पक्की है — इसे देखने के लिए परिवार बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। अगर दूसरा हाफ़ अच्छा रहा, तो हम कुछ बड़ा देख सकते हैं!" तीसरे व्यूअर ने कहा।
"सिर्फ़ एसएस राजामौली ही रामायण डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्शन इतना खराब है कि लोग फ़ोन और इंस्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी पोस्ट करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल टूट गया है कि इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। हे राम। मैं रामायण #रामायण के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था," दूसरे ने कमेंट किया।
@venkyreviews . Why are you being so negative about the music? The music was one of the best parts of the movie. Watch the videos below, I have many more. Many people appreciating music you made mistake agree that but don’t play with gods emotions #RamayanaMovie #Ramayana https://t.co/eUKtOh6aGW
— Mithun Y (@mithun_y11) November 5, 2026