Ramayana Box Office Collection: रामायण ने दुनिया भर में ₹1,200 करोड़ का आंकड़ा पार किया

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रणबीर कपूर की फिल्म ने दुनिया भर में 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। पहले हफ़्ते में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के बाद, रणबीर कपूर-स्टारर इस फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 685.60 करोड़ रुपये हो गई।

रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। पहले हफ़्ते में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के बाद, रणबीर कपूर-स्टारर इस फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 685.60 करोड़ रुपये हो गई। सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने 10वें दिन (शनिवार) 72.90 करोड़ रुपये कमाए।

यह इसकी 9वें दिन की 48.10 करोड़ रुपये की कमाई से बेहतर है। फिल्म ने शुक्रवार को अपने दूसरे वीकेंड की शुरुआत कलेक्शन में गिरावट के साथ की थी, लेकिन शनिवार को वापसी की। इसके साथ ही, रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड ने दुनिया भर में 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पुष्पा 2 और धुरंधर 2 के बाद 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली तीसरी सबसे तेज़ भारतीय फिल्म भी बन गई है। फिल्म ने थिएटर में पहले सात दिन शानदार प्रदर्शन किया, भारत में 564 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये रहा, इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये और शनिवार को 69.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ। रविवार को फिल्म ने 56.15 करोड़ रुपये कमाए।