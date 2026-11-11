एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण फिल्‍म ने बॉक्‍स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। सोमवार को दिवाली पर बंपर कमाई के बाद नितेश तिवारी की रामायण ने मंगलवार को भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी। 6 दिनों के बाद, फ़िल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन Rs 440.45 करोड़ (नेट) और Rs 526.50 करोड़ (ग्रॉस) इंडिया में हो गया है।

पांचवे दिन रामायण ने पुष्पा 2 को हराकर टॉप पांच सबसे ज़्यादा हिंदी सिंगल-डे (नेट) कमाई करने वाली फ़िल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है। छठे दिन के बाद, इसने रणबीर की पिछली ब्लॉकबस्टर एनिमल (2023) और शाहरुख खान की कमबैक हिट पठान (2023) को पछाड़ते हुए इंडिया में हिंदी नेट कलेक्शन में सबसे तेज़ Rs 300 करोड़ तक पहुंचने का एक और रिकॉर्ड बनाया।

इसने शाहरुख खान की जवान के बराबर किया जिसने रिलीज़ के 6 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन में Rs 306.58 करोड़ कमाए थे। छह दिनों के बाद रामायण का हिंदी नेट कलेक्शन Rs 336 करोड़ हो गया है। धुरंधर 2 और पुष्पा 2 इस रेस में फिल्म से आगे हैं, क्योंकि उन्होंने तीन और पांच दिनों में क्रमशः 300 करोड़ रुपये की नेट कमाई (हिंदी) की है। अभी तक के नंबर्स का ब्यौरा मंगलवार को, Sacnilk के अनुसार, रामायण ने 24,344 शो में 94.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।

फिल्म ने छठे दिन 35.00 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे अब तक इसकी कुल ओवरसीज ग्रॉस कमाई 297.00 करोड़ रुपये हो गई है। इससे दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 823.50 करोड़ रुपये हो गया है।

छठे दिन, हिंदी फिल्मों ने 19,845 शो से कुल कमाई में 76 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

इसके बाद कन्नड़ में 931 शो से 7.75 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1,860 शो से 4 करोड़ रुपये, तमिल में 859 शो से 3.60 करोड़ रुपये और मलयालम में 849 शो से 2.75 करोड़ रुपये कमाए।

रामायण ने भारत में 64.85 करोड़ रुपये के साथ अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शुरू किया, इसके बाद शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये की कमाई की।

शनिवार को इसने भारत में 69.80 करोड़ रुपये की कमाई की। रविवार को, फिल्म ने 21,770 शो में 56.15 करोड़ रुपये की कमाई की।

सोमवार को, इसने 23,911 शो में 107.50 करोड़ रुपये के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला शतक बनाया। तरण आदर्श की पोस्ट सोमवार की शानदार परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, "अनस्टॉपेबल - अनशेकेबल - अब तक का सबसे ज़्यादा *सिंगल डे* दिवाली बिज़नेस... #रामायण [#हिंदी वर्शन] ने सोमवार [5वें दिन] को ज़बरदस्त कमाई की है, सुबह के शो से ही रफ़्तार पकड़ी और अब तक के अपने सबसे बड़े दिन के तौर पर उभरा है।