एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। सोमवार को दिवाली पर बंपर कमाई के बाद नितेश तिवारी की रामायण ने मंगलवार को भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी। 6 दिनों के बाद, फ़िल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन Rs 440.45 करोड़ (नेट) और Rs 526.50 करोड़ (ग्रॉस) इंडिया में हो गया है।
पांचवे दिन रामायण ने पुष्पा 2 को हराकर टॉप पांच सबसे ज़्यादा हिंदी सिंगल-डे (नेट) कमाई करने वाली फ़िल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है।
छठे दिन के बाद, इसने रणबीर की पिछली ब्लॉकबस्टर एनिमल (2023) और शाहरुख खान की कमबैक हिट पठान (2023) को पछाड़ते हुए इंडिया में हिंदी नेट कलेक्शन में सबसे तेज़ Rs 300 करोड़ तक पहुंचने का एक और रिकॉर्ड बनाया।
इसने शाहरुख खान की जवान के बराबर किया जिसने रिलीज़ के 6 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन में Rs 306.58 करोड़ कमाए थे।
छह दिनों के बाद रामायण का हिंदी नेट कलेक्शन Rs 336 करोड़ हो गया है। धुरंधर 2 और पुष्पा 2 इस रेस में फिल्म से आगे हैं, क्योंकि उन्होंने तीन और पांच दिनों में क्रमशः 300 करोड़ रुपये की नेट कमाई (हिंदी) की है।
सोमवार की शानदार परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, "अनस्टॉपेबल - अनशेकेबल - अब तक का सबसे ज़्यादा *सिंगल डे* दिवाली बिज़नेस... #रामायण [#हिंदी वर्शन] ने सोमवार [5वें दिन] को ज़बरदस्त कमाई की है, सुबह के शो से ही रफ़्तार पकड़ी और अब तक के अपने सबसे बड़े दिन के तौर पर उभरा है।
"अब, सबकी नज़रें मंगलवार [आज; 6वें दिन] पर हैं... गुजराती न्यू ईयर सेलिब्रेशन से #गुजरात में अच्छी कमाई की उम्मीद है, जो थिएटर बिज़नेस के लिए एक बड़ा मार्केट है... मंगलवार की शानदार एडवांस बुकिंग को देखते हुए, एक और बड़ा दिन पक्का आने वाला है।"