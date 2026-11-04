एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण पार्ट 1 मूवी: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक महाकाव्य रामायण: पार्ट 1 आखिरकार सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म रामायण की कहानी को बड़े पैमाने पर बड़े पर्दे पर लाती है। स्टार-स्टडेड कास्ट, ज़बरदस्त विज़ुअल इफ़ेक्ट्स और कथित तौर पर बड़े बजट के साथ, यह फिल्म 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक रही है। सिनेमाघरों में रिलीज़ से पहले रामायण की एडवांस बुकिंग को भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है।

रामायण पार्ट 1 मूवी रिलीज़ डेट रामायण: पार्ट 1 त्योहारों के मौसम से ठीक पहले 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, ताकि इस समय का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है और इसे दो-पार्ट के सिनेमाई अडैप्टेशन की पहली किस्त के तौर पर प्लान किया गया है। दूसरा पार्ट दिवाली 2028 के आसपास आने की उम्मीद है।

रामायण पार्ट 1 मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन डे 1 नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट 1, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश हैं, के अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में लगभग 160 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान है। उम्मीद है कि यह फिल्म शाहरुख खान-स्टारर पठान और जवान के ग्लोबल ओपनिंग कलेक्शन को पार कर जाएगी। दोनों ने लगभग 120 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी, लेकिन यह धुरंधर 2: द रिवेंज से पीछे रह सकती है, जिसने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रामायण ने अपने एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग के ज़रिए भारत में 96.75 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिसमें ब्लॉक बुकिंग भी शामिल थी, जबकि उनके बिना यह आंकड़ा 77.44 करोड़ रुपये था।

फिल्म रामायण: पार्ट 1 को रिलीज़ के बाद ऑडियंस रिव्यू और वर्ड ऑफ़ माउथ के ज़रिए अपना पहला बड़ा टेस्ट देना होगा। दिवाली के लंबे वीकेंड में इसका परफॉर्मेंस यह तय करने में ज़रूरी होगा कि यह अपनी एडवांस बुकिंग से बनी मज़बूत रफ़्तार को बनाए रख पाएगा या नहीं। रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर यहां देखें यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज़ होगी, जिससे यह पूरे भारत में दर्शकों तक पहुंच सकेगी। इसे विदेशों में डब किए गए इंग्लिश वर्शन में भी रिलीज़ किया जा रहा है। रामायण पार्ट 1 मूवी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट रामायण: पार्ट 1 ने 5 नवंबर को रिलीज़ होने से पहले ही ज़बरदस्त एडवांस-बुकिंग रिस्पॉन्स दर्ज किया है। सैकनिल्क की 4 नवंबर की ट्रैकिंग के मुताबिक, फिल्म रामायण: पार्ट 1 ने छह शो की तारीखों में एडवांस बुकिंग से 106.17 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें ब्लॉक सीटें भी शामिल हैं। बिना ब्लॉक बुकिंग के, कुल कमाई 84.92 करोड़ रुपये है। रामायण: पार्ट 1 ने पहले दिन (गुरुवार, 5 नवंबर) को ग्रॉस एडवांस बुकिंग से 41.33 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें ब्लॉक सीटों को छोड़कर कुल कमाई 35.24 करोड़ रुपये है। फिल्म ने 24,245 शो में 10.80 लाख टिकट (ब्लॉक बुकिंग को छोड़कर 9.17 लाख) बेचे हैं, जिससे कुल 20% (बिना ब्लॉक सीटों के 17%) ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। अब तक, 81 शो हाउसफुल हो चुके हैं, जबकि 36 शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक के अपडेट थे। एडवांस-बुकिंग के आंकड़े दर्शकों की गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं, हालांकि फाइनल ओपनिंग वॉक-इन ऑडियंस, ऑक्यूपेंसी और वर्ड ऑफ़ माउथ पर भी निर्भर करेगी। जहां सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट में रामायण के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए हैं, वहीं करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस नॉर्थ इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रही है। रिलीज़ से पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने दशहरे के दौरान फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित कर दिया था, जब टीम त्योहारों में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता गई थी। रामायण: पार्ट 1 फिल्म की दुनिया भर में एडवांस बुकिंग ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने बताया कि रामायण: पार्ट 1 ने 5 नवंबर को रिलीज़ से पहले दुनिया भर में एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ रुपये पार कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म की सभी मार्केट में अच्छी प्री-सेल्स हो रही हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (AP/TG) में भी खास तौर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग ट्रेंड ने रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी-स्टारर इस फिल्म के ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ओपनिंग की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।