एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की रणबीर कपूर, रॉकिंग स्टार यश, साईं पल्लवी और रवि दुबे स्टारर रामायणम्, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाना जारी रखे हुए है। दरअसल, यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका में अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनकर सामने आई है।

इस क्षेत्र में फिल्म ने अब तक $29 मिलियन से ज्यादा की कमाई का शानदार माइलस्टोन अपने नाम कर लिया है, और इस तरह से इसने ग्लोबल स्टेज पर इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।