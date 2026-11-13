Ramayana Worldwide Collection: ‘रामायण’ की कमाई ₹1,000 करोड़ पार, मेकर्स ने जारी किए तीन नए पोस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ‘रामायण’ के मेकर्स ने ₹1,000 करोड़ की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए रणबीर कपूर, रॉकिंग स्टार यश और साई पल्लवी के तीन नए किरदारों वाले पोस्टर किए जारी इस भव्य सिनेमाई महागाथा ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी ऐतिहासिक सफलता का जश्न तीन शानदार नए कैरेक्टर पोस्टर्स के साथ मनाया, जिनमें प्रिंस राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और दस सिरों वाले रावण के अवतार में रॉकिंग स्टार यश नजर आ रहे हैं।

नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनियाभर में ₹1,000 करोड़ की ग्रॉस कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फिल्म के तीन नए कैरेक्टर पोस्टर्स जारी किए हैं।

इन पोस्टर्स में रणबीर कपूर प्रिंस राम के अवतार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और रॉकिंग स्टार यश अपने दमदार दस सिरों वाले रावण के अवतार में नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर्स ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के शानदार सफर और इसकी बेमिसाल सफलता का जश्न मनाते हैं। तीनों शानदार पोस्टर्स में फिल्म के मुख्य किरदारों की एक नई झलक देखने को मिलती है। रणबीर कपूर प्रिंस राम के शक्तिशाली अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता के किरदार को जीवंत करती दिखाई दे रही हैं।