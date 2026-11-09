दीवाली पर 'रामायणम्' का महा-धमाका! 4 दिन में 200 करोड़ पार, जानिए वर्ल्डवाइड कमाई का पूरा आंकड़ा

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने दीवाली के दिन (8 नवंबर, रविवार) भारत में 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया। यह फिल्म की रिलीज का चौथा दिन था। इसी के साथ फिल्म का कलेक्शन भारत में 238.85 करोड़ पहुंच चुका है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसका फिल्म ने वर्ल्डवाइड 499.20 करोड़ का कलेक्शन किया है।

वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ पहुंच चुका है। चौथे दिन इसका ग्रॉस कलेक्शन 66 करोड़ था।

चौथे दिन सभी भाषाओं का हाल

रिलीज के चौथे दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी भाषा में हुआ। हिंदी में फिल्म ने 17,755 शोज के साथ 36.75 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं, अन्य भाषाओं में कलेक्शन इस प्रकार है-

कन्नड़- 7.25 करोड़ (910 शोज)

तेलुगु- 6.25 करोड़ (1621 शोज)

तमिल- 3.15 करोड़ (756 शोज)

मलयालम- 2.75 करोड़ (728 शोज)

फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में 64.85 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं, फर्स्ट फ्राइडे फिल्म का कलेक्शन 48.05 करोड़ रहा। दीवाली के एक दिन पहले फिल्म ने भारत में 69.8 करोड़ का कलेक्शन

'आदिपुरुष' के बॉक्स ऑफिस से तुलना

अपने VFX और डायलॉग्स को लेकर भारी आलोचना झेलने के बावजूद, प्रभास की 'आदिपुरुष' (2023) ने भारत में 86.75 करोड़ की ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी

हालांकि 'रामायणम्' अपनी ओपनिंग डे की कमाई के मामले में 'आदिपुरुष' को पीछे नहीं छोड़ पाई, लेकिन भारत में इसकी कमाई 'आदिपुरुष' के तीसरे दिन की कमाई से थोड़ी ज्यादा रही।

चौथे दिन, 'आदिपुरुष' की कमाई में भारी गिरावट आई और इसने 14,726 शोज से कुल 16.00 करोड़ की कमाई की। दूसरी ओर, 'रामायण्म' ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और अपने पहले रविवार (चौथे दिन) को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।