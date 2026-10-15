‘राम भगवान नहीं, एक इंसान हैं…’ रामायणम् के इंटरनेशनल ट्रेलर में यह डायलॉग; जल्द रिलीज होगा दूसरा ट्रेलर

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम्’ को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने इंटरनेशनल प्रमोशन की तैयारी तेज कर दी है। फिल्म के नए इंटरनेशनल प्रोमो में भगवान राम को लेकर एक खास डायलॉग सुनाई देता है- ‘नॉट अ गॉड, बट अ मैन’ यानी ‘भगवान नहीं, बल्कि एक इंसान’। प्रोमो में राम को ऐसे नायक के रूप में पेश किया गया है, जो दुनिया को रावण की बुराई से बचाने की उम्मीद बनकर सामने आते हैं।

फिल्म का दूसरा ट्रेलर गुरुवार, 15 अक्टूबर को रिलीज किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि, इसे जारी करने का सटीक समय अभी नहीं बताया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे।

प्रोमो में दिखे यश के रावण और कुणाल कपूर के इंद्र फिल्म के नए टीवी प्रोमो में पहले नहीं दिखाए गए कुछ दृश्य भी शामिल हैं। इनमें कुणाल कपूर की इंद्र के रूप में पहली झलक दिखाई गई है। इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार नजर आते हैं। इसी दौरान यश के रावण से उनका सामना होता है। प्रोमो में रावण ऐरावत पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह कहता है, ‘मेरे सामने हर सिर झुकेगा।’ प्रोमो के वॉयसओवर में कहा जाता है, ‘उस समय में, जब इंसान देवताओं के बीच रहते थे और अंधकार से बुराई यानी रावण का उदय हुआ, तब मानवता के पास एक ही उम्मीद थी- भगवान नहीं, बल्कि एक इंसान, राम।’

New TV Spot for 'RAMAYANA' has been released. In theaters on November 5. #Ramayana https://t.co/ZsKpeMgvBR — ClipMania01 (@YT_ClipMania01) October 15, 2026 इसके बाद रणबीर कपूर की आवाज सुनाई देती है, जिसमें राम कहते हैं, ‘अगर मैंने उसे नहीं रोका, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यह तो बस शुरुआत है।’ सोनी पिक्चर्स के आधिकारिक X हैंडल ने भी बुधवार को प्रोमो जारी कर दूसरे ट्रेलर की घोषणा की। इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को ‘Ramayana: The Rise of a Legend’ टाइटल से प्रमोट किया जा रहा है। नए प्रोमो में राम को जंगल में एक विशालकाय जीव पर तीर चलाते हुए भी दिखाया गया है। बेंगलुरु में होगा दूसरे ट्रेलर का लॉन्च इवेंट भारत में फिल्म के मेकर्स दूसरे ट्रेलर के लॉन्च के लिए बेंगलुरु में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। बेंगलुरु अभिनेता यश का होमटाउन है। इससे पहले फिल्म का पहला ट्रेलर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के कार्यक्रम में यश के अलावा रणबीर कपूर, निर्देशक नितेश तिवारी, साई पल्लवी और निर्माता नमित मल्होत्रा समेत फिल्म की टीम के शामिल होने की उम्मीद है। नमित मल्होत्रा ने बुधवार को अपने X हैंडल पर एक नोट साझा करते हुए कहा कि फिल्म बनाने के पीछे उनका सपना भारत की महान कहानियों में से एक को दुनिया तक पहुंचाना रहा है। उन्होंने बताया कि सोनी पिक्चर्स की इंटरनेशनल कैंपेन की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे दुनियाभर के दर्शक इस कहानी से परिचित हो सकेंगे।