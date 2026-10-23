एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रणबीर कपूर ने आखिर बुरी तरह ट्रोल होने के बाद माफी मांग ली है। दशहरे पर एक इवेंट में उन्‍होंने गलती से यह कह डाला था कि बुराई के सामने सच्‍चाई का अंत होता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी क्‍लास लगा दी थी। आइये समझते हैं क्‍या है यह माजरा।

रामायण के प्रमाेशन के लिए पहुंचे थे रणबीर कपूर अपनी आने वाली फ़िल्म रामायण का ज़ोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। उन्‍होंने कोलकाता में दशहरा इवेंट में ज़बान फिसलने के बाद चेन्नई के एक इवेंट में माफ़ी मांगी। उनकी बहुत बुराई तब हुई जब उन्होंने गलती से कह दिया कि बुराई आखिरकार सच्चाई और अच्छाई पर जीत जाएगी। 21 अक्टूबर को चेन्नई इवेंट में, रणबीर ने इस विवाद पर बात की और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। ऑडियंस से बात करते हुए, उन्होंने अपनी फ़िल्म रॉकस्टार की एक लाइन भी याद की, जिसमें कहा गया था, “जो भी मैं कहना चाहूं, बरबाद करें अल्फ़ाज़ मेरे।”