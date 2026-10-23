एंटरटेनमेंट डेस्क। रणबीर कपूर ने आखिर बुरी तरह ट्रोल होने के बाद माफी मांग ली है। दशहरे पर एक इवेंट में उन्होंने गलती से यह कह डाला था कि बुराई के सामने सच्चाई का अंत होता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी थी। आइये समझते हैं क्या है यह माजरा।
रणबीर कपूर अपनी आने वाली फ़िल्म रामायण का ज़ोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने कोलकाता में दशहरा इवेंट में ज़बान फिसलने के बाद चेन्नई के एक इवेंट में माफ़ी मांगी। उनकी बहुत बुराई तब हुई जब उन्होंने गलती से कह दिया कि बुराई आखिरकार सच्चाई और अच्छाई पर जीत जाएगी। 21 अक्टूबर को चेन्नई इवेंट में, रणबीर ने इस विवाद पर बात की और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। ऑडियंस से बात करते हुए, उन्होंने अपनी फ़िल्म रॉकस्टार की एक लाइन भी याद की, जिसमें कहा गया था, “जो भी मैं कहना चाहूं, बरबाद करें अल्फ़ाज़ मेरे।”
दशहरे पर रणबीर कपूर कोलकाता के साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में साल्ट लेक सांस्कृतिक संसद द्वारा आयोजित एक इवेंट में शामिल हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बोलते हुए, अभिनेता ने गलती से कहा, 'बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी।'
“मैं कल दशहरा इवेंट में हुई एक घटना के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। मेरी ज़बान फिसल गई थी। मेरा मतलब था, ‘बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी’,” एक्टर ने ऑडियंस से बात करते हुए कहा। रणबीर के बगल में बैठी साई पल्लवी ने इस घटना पर बात करते हुए मुस्कुराया।
माफ़ी का वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर यूज़र्स ने मिले-जुले रिएक्शन दिए हैं। कुछ लोगों ने एक्टर के लिए हमदर्दी दिखाई, तो कुछ ने माफ़ी मांगते समय उनकी घबराहट की ओर इशारा किया।
एक यूज़र ने लिखा, “सच कहूँ तो हमें इसके लिए शर्म आनी चाहिए, उस आदमी को थोड़ी सांस लेने दो, वह थक गया है।” दूसरे ने कमेंट किया, “वह बहुत नर्वस लग रहा है….. चिंता मत करो #RK….तुम बहुत अच्छा कर रहे हो।”
कुछ दर्शकों ने यह भी देखा कि विवाद पर बात करते समय रणबीर की आवाज़ कांप रही थी। एक और यूज़र ने लिखा, “वह नर्वस है, प्लीज़ गाली मत दो.. यह आम बात है और हम सब इंसान हैं। गलतियाँ हो जाती हैं।” दूसरों ने एक्टर की अपनी गलती मानने और सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तारीफ़ की।