फिल्म के हाल ही में रिलीज़ हुए टीजर को देश भर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दर्शकों से लेकर आलोचकों तक से फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर के लिए खूब तारीफ अपने नाम की है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज ने मैसा को एक अनोखे सिनेमैटिक कहानी में स्थापित कर दिया है।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मेकर्स ने पहला बिहाइंड-द-सीन्स एपिसोड रिलीज़ कर दिया है, जिसमें फैंस रश्मिका मंदाना की लिए रोल वाली, भारत की पहली फीमेल-लिए पैन-इंडिया एक्शन फिल्म के पीछे की मार्शल आर्ट्स की तैयारी की झलक देख का रहे हैं।

बहुत सी भारतीय फिल्म मास एक्शन ड्रामा की कहानी में मजबूत मां और बेटे के रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे बाहुबली और KGF, लेकिन मैसा इससे अलग है क्योंकि इसमें मेकर्स नए और एक मजबूत भावनात्मक पक्ष को पेश करने वाले हैं। दरअसल, फिल्म में आदिवासी भूमि की पृष्ठभूमि पर बाप और बेटी के बीच की मजबूत जोड़ी देखने मिलने वाली है।

प्री रिलीज़ के बीच, अब टीम ने फैंस को दिखाया है कि जबरदस्त एक्शन को कर दिखाने में कितनी मेहनत लगी है। ऐसे में मेकर्स ने अपना पहला बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर करते हुए नोट में लिखा है, " जबरदस्त ट्रेनिंग सेशंस से उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश करने तक, देखें #RashmikaMandanna की #MYSAA बनाने की अनोखे सफर की झलक❤️‍🔥

एपिसोड 1: मैसा बनाना अब आ गया है 💥"

फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर रविंद्र पुले ने खुलकर कहा है कि यह कोई ग्लासी एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह असल में जमीन से जुड़ी और आपका शरीर क्या कर सकता है उस पर है।

रश्मिका को गन सीन और लुक टेस्ट्स के लिए तैयार करने के लिए टीम ने तेलंगाना पुलिस एकेडमी में सेशन उनके लिए करवाए, ताकि शुरुआत से ही वे सही तरह से ऐम और हैंडल कर पाएं।

रश्मिका ने शेयर किया है कि उन्होंने वह कर पाएंगी या फिर नहीं इसके बारे में सोचने के बजाए खुद को टेक्नीक्स सीखने, ताकत बढ़ाने और प्रोसेस और भरोसा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

स्टंट कोरियोग्राफर केचा खम्फाकडी बताती हैं कि रश्मिका के किरदार की फाइटिंग स्टाइल में कुंग फू, मुए थाई, आइकिडो, जियू-जित्सु और तायक्वांडो सभी के एलिमेंट्स मिलाए गए हैं।

जंगल की शूटिंग में रश्मिका को किक मारते, हार्नेस पर फ्लिप करते और मार खाते देखकर पता चलता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। चोटों, कीचड़ और थकान के बावजूद, रश्मिका और डायरेक्टर दोनों बताते हैं कि इंडियन सिनेमा के लिए कुछ इतना दमदार बनाना कितना एक्साइटिंग था।