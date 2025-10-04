मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 11:30:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 11:34:38 AM (IST)
    Rashmika-Vijay Engagement: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की गुपचुप सगाई, शादी की डेट भी आई सामने!
    रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की सगाई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ सिनेमा के फेवरेट रूमर्ड कपल रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। वहीं, उनकी शादी की तारीख भी अब सामने आ गई है।

    रश्मिका-विजय ने की सीक्रेट सगाई

    फिल्मी गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, रश्मिका और विजय ने हाल ही में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की। रिपोर्ट्स की मानें तो कपल ने अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक-दूसरे को रिंग पहनाई और साथ निभाने का वादा किया। एम9 की रिपोर्ट के अनुसार, इस फंक्शन को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था ताकि मीडिया को भनक न लगे।

    अगले साल फरवरी में होगी शादी

    खबरों की मानें तो रश्मिका और विजय की शादी की तारीख भी तय कर दी गई है। दोनों अगले साल फरवरी 2026 में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंध सकते हैं।

    सोशल मीडिया पर कपल के फैंस लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं और #RashmikaVijayEngagement ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, अब तक कपल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

    रश्मिका और विजय की लव स्टोरी

    रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की मुलाकात 2018 में रिलीज़ हुई सुपरहिट फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के सेट पर हुई थी। दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने 2019 की फिल्म ‘डियर कोमरेड’ में साथ काम किया, और तभी से दोनों के डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं।

    हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई मौकों पर इन्हें साथ देखा गया है - कभी इवेंट्स में, तो कभी वेकेशन पर। फिलहाल, फैंस रश्मिका और विजय की शादी की आधिकारिक पुष्टि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

