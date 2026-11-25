एंटरटेनमेंट डेस्‍क। पंकज त्रिपाठी ने हिंदी सिनेमा में रोमांटिक रिश्तों को कैसे दिखाया जाता है, इस पर अपने विचार शेयर किए हैं, उन्होंने बताया कि कई लव स्टोरीज़, खासकर जो यंग कैरेक्टर्स पर आधारित होती हैं, मैच्योर रिश्तों के बजाय फिजिकल अट्रैक्शन पर ज़्यादा फोकस करती हैं। एक्टर का मानना ​​है कि प्यार उम्र और एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है, और यंग रोमांस की हर कहानी ज़रूरी नहीं कि प्यार के गहरे मतलब को एक्सप्लोर करे।

बॉलीवुड ने जिस तरह की रोमांटिक कहानियों पर भरोसा किया है, उसके बारे में बात करते हुए, त्रिपाठी ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि जो टीनएज लव स्टोरीज़ होती हैं, जिस पर हिंदी सिनेमा बहुत भरोसा करता है, वो लव स्टोरी से ज़्यादा हार्मोन स्टोरी है।”

उन्होंने आगे बताया कि उनका मानना ​​है कि लव स्टोरीज़ ज़िंदगी के ज़्यादा मैच्योर स्टेज पर शुरू होती हैं। “लव स्टोरी 30-35 के बाद ही शुरू होती है। उसकी पहले जितनी स्टोरीज़ हैं, वो बेसिकली हार्मोन स्टोरीज़ हैं।” मिर्ज़ापुर एक्टर ने फिल्मों में अपने पर्सनल टेस्ट और उन स्टोरीज़ के बारे में भी बात की जिन्हें देखना और जिनका हिस्सा बनना उन्हें पसंद है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी स्टोरीज़ लाना चाहते हैं जो एक दर्शक के तौर पर उन्हें पसंद आएं। “मैं लोगों को वैसी कहानी दिखाना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद हो, जो मैं देख भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ।” पंकज त्रिपाठी हाल ही में अदिति राव हैदरी के साथ पारिवारिक मनुरंजन में दिखे थे, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है। फिल्म के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा, “इसमें एक मैच्योर आदमी की कहानी है। इसमें सिर्फ हॉर्मोन्स ज़्यादा नहीं हैं। क्योंकि वैसी कहानी में देखने वाले भी वही हैं। हर कहानी एक किस्म का हॉर्मोन आपके अंदर थोड़ा रिलीज़ करती है, पैदा करती है। तो यह वो लव स्टोरी है जिसमें हॉर्मोन्स की भूमिका कम है, रियल लव की भूमिका ज़्यादा है।”