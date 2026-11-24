एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 'कौन बनेगा करोड़पति' क्विज़ शो के एक क्लिप में एक सवाल दिखाया गया था जिसमें कहा गया था कि अपराधी राज्य में बम धमाके करने से "नहीं डरते"। जैसा कि पता चला है, वह क्लिप -- जिसके आधार पर चैनल सोनी और होस्ट अमिताभ बच्चन को कानूनी नोटिस भेजा गया था -- चार साल पहले आए एक एपिसोड का एक एडिट किया हुआ हिस्सा था। और सवाल कभी पूछा ही नहीं गया था।

कहा जा रहा है कि सवाल पंजाब में AAP सरकार के काम के बारे में एक अंदाज़ा लगाने के लिए था, जहां अगले तीन महीने में चुनाव होने वाले हैं। इसमें हिंदी में कहा गया था: "हाल ही में इनमें से किस राज्य में अपराध थानों में बम धमाके करने से डर नहीं रहे हैं?" इसका मतलब होगा: "हाल ही में, इनमें से किस राज्य में अपराधी पुलिस स्टेशनों में बम धमाके करने से नहीं डरते?"

क्लिप में असल में कभी सवाल का निशान नहीं था, उसमें ऐसा फ़ॉन्ट था जो शो में इस्तेमाल नहीं होता, और बार-बार दिखाया गया कि जब अमिताभ बच्चन (या असल में उनकी AI आवाज़) बोल रहे थे, तब कंटेस्टेंट चुपचाप बैठा था। रिवर्स-इमेज सर्च से चेक करने पर पता चला कि अक्टूबर 2022 से दिवाली वाला हफ़्ता प्रसारित हो रहा है, जो KBC सीज़न 14 के एपिसोड 58 का हिस्सा है। उस कंटेस्टेंट, डॉ. समित सेन के साथ पूरा हिस्सा देखने पर पता चला कि असली 12,50,000 रुपये के सवाल का पंजाब से थोड़ा कनेक्शन था, हालांकि यह असल में एक दुनिया भर में मशहूर पेंटर के बारे में था। लेकिन "बम ब्लास्ट" सवाल दिखाने वाली AI क्लिप लोगों के बीच पॉपुलर हो गई, और BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन RP सिंह ने भी इसे शेयर किया। कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा: भारत के किस राज्य में पुलिस स्टेशनों पर बम ब्लास्ट आम बात हो गई है? जवाब है: पंजाब!"