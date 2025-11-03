इस मशहूर अभिनेत्री ने बाथरूम में 13 साल छोटे एक्टर संग दिया था न्यूड सीन, बॉलीवुड में मच गया था हंगामा

मेरी खबरें
    रेखा हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने दौर में न सिर्फ शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कई बार अपनी फिल्मों और किरदारों के कारण सुर्खियों में भी रहीं। चलिए उनके एक विवादित सीन के बारे में बताते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 06:54:16 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 06:54:16 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। रेखा हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने दौर में न सिर्फ शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कई बार अपनी फिल्मों और किरदारों के कारण सुर्खियों में भी रहीं। रेखा की पर्सनल लाइफ जितनी रहस्यमयी रही है, उतनी ही चर्चित रही है उनकी फिल्में भी। आज हम आपको उनके करियर के उस विवादित पल के बारे में बता रहे हैं, जब उन्होंने अपने से 13 साल छोटे एक्टर अक्षय कुमार के साथ बोल्ड बाथरूम सीन देकर बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी।

    कई बेहतरीन फिल्में दीं

    70 से लेकर 90 के दशक तक एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाली रेखा ने अपने करियर में कई रोमांटिक और इमोशनल किरदार निभाए। लेकिन साल 1996 में आई फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ में उनका बोल्ड अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस फिल्म में रेखा और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना ‘इन द नाइट नो कंट्रोल’ (In The Night No Control) उस समय चर्चा का केंद्र बन गया था। इस गाने में दोनों सितारों के बीच कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाए गए थे, जिनमें एक बाथरूम सीन भी शामिल था।


    हुआ था आलोचना

    इस सीन के बाद रेखा और अक्षय दोनों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उस समय बॉलीवुड में इतने बोल्ड दृश्यों को फिल्माना आम नहीं था, और यही वजह रही कि फिल्म रिलीज के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया।

    जोड़ी खूब हिट रही

    ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ में रेखा और अक्षय की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, लेकिनइस जोड़ी को लेकर इंडस्ट्री में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बातें सामने आई थीं। हालांकि, रेखा और अक्षय कुमार दोनों ने कभी भी इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया।लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि अक्षय कुमार, रेखा से उम्र में 13 साल छोटे हैं। बावजूद इसके, दोनों ने फिल्म में एक परफेक्ट ऑन-स्क्रीन जोड़ी की तरह काम किया।

