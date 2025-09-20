Zubeen Garg Death: इस गाने से रातोंरात स्टार बने थे जुबीन, सुनिए उनके 10 Superhit Songs

एंटरटेनमेंट डेस्क। असम के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। 52 साल के जुबीन के अचानक चले जाने से पूरे असम में गम का माहौल है। उनका जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है।

जुबीन ने न सिर्फ असमी, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। साल 2006 की फिल्म गैंगस्टर का गाना ‘या अली’ उन्हें रातोंरात स्टार बना गया था। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं।

कैसे हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक, जुबीन किसी इवेंट के लिए सिंगापुर पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूबा डाइविंग करते वक्त हादसा हो गया। सिंगापुर पुलिस ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

जुबीन गर्ग के 10 बेहतरीन गानें (Zubeen Garg Hit Songs)

1. या अली (Gangster, 2006)

जुबीन गर्ग का यह गाना आज भी म्यूजिक प्रेमियों के बीच सबसे ज्यादा सुना जाता है। इस गाने ने उन्हें रातोंरात बॉलीवुड का सुपरस्टार सिंगर बना दिया।

2. दिल तू ही बता (Krrish 3, 2013)

हृदय छू लेने वाला यह रोमांटिक ट्रैक जुबीन की आवाज में और खूबसूरत हो गया।

3. यारो यारो (Rakht, 2004)

यह गाना यंग जनरेशन में काफी फेमस हुआ था और इसके बाद जुबीन की अलग ही पहचान बन गई।

4. प्यार की राहों में (Kya Yahi Pyaar Hai, 2002)

जुबीन की आवाज में यह रोमांटिक गाना दिल को छू लेने वाला है।

5. मिले सुर मेरा तुम्हारा (नया वर्जन, 2010)

इस देशभक्ति एंथम के नए वर्जन में जुबीन गर्ग ने भी अपनी आवाज दी थी, जो बेहद पसंद किया गया।

6. तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी (रीक्रिएटेड वर्जन)

जुबीन ने इस क्लासिक गाने को नए अंदाज में गाया, जिसे श्रोताओं ने काफी सराहा।

7. तू ही मेरी शब है (Gangster, 2006 - बैकिंग वॉइस)

गैंगस्टर के दूसरे गानों में भी उनकी झलक सुनाई देती है, जिसने फिल्म के म्यूजिक को और खास बनाया।

8. मोहब्बत है मिर्जा (Chand Sa Roshan Chehra, 2005)

इस रोमांटिक ट्रैक में जुबीन ने अपनी प्यारी आवाज से खास छाप छोड़ी।

9. दिल की लगन (Dil Bechara - Unreleased Track)

उनके कुछ गाने रिलीज नहीं हो पाए, लेकिन जो भी सामने आए, उन्होंने दिलों को जीत लिया।

10. अपने ही रंग में (Solo Album Songs)

जुबीन ने फिल्मों के अलावा कई इंडिपेंडेंट एल्बम्स में भी अपनी आवाज़ दी। इन गानों ने उन्हें सच्चे म्यूजिक लवर के दिलों में जगह दिलाई।

असम में शोक और विरोध मार्च

जुबीन गर्ग के निधन की खबर फैलते ही असम में शोक की लहर दौड़ गई। गोलाघाट और विश्वनाथ समेत कई जगहों पर उनके फैंस सड़कों पर उतर आए। अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने विश्वनाथ में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और अपने प्रिय गायक को श्रद्धांजलि दी।