एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ज़ी टीवी के ‘सा रे गा मा पा’ में मुकाबला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो का रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को पुरानी यादों, जोशीली परफॉर्मेंस और कंटेस्टेंट्स के बीच ज़बर्दस्त म्यूज़िकल टक्कर का शानदार मेल देखने को मिलेगा।

एक तरफ दिग्गज संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के सदाबहार गानों को सलाम किया जाएगा, तो दूसरी तरफ कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को ब्लाइंड फेस ऑफ चैलेंज में सीधी टक्कर देते नजर आएंगे। इन एपिसोड्स में वह सब कुछ देखने को मिलेगा, जो इस शो को संगीत का शानदार जश्न बनाता है और एक बार फिर साबित करेगा कि यह है ‘हिंदुस्तान का संगीतस्तान’।

शनिवार के एपिसोड में जज बप्पी लाहिड़ी को म्यूज़िकल ट्रिब्यूट देते हुए, ‘जिमी जिमी’ और ‘याद आ रहा है’ गानों की जोशीली प्रस्तुति के साथ एपिसोड की शुरुआत करेंगे। इस जश्न को आगे बढ़ाते हुए, गीत ‘रंभा हो’ और ‘जवानी जानेमन’ पर अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा देंगी। उनकी परफॉर्मेंस से जज और कंटेस्टेंट्स भी अपनी जगह से उठकर झूमने लगेंगे और हर कोई उनसे एक बार फिर परफॉर्म करने की फरमाइश करेगा। गीत की एनर्जी और स्टेज प्रेजेंस से प्रभावित होकर शंकर महादेवन उनकी जमकर तारीफ करेंगे। वे यह भी कहेंगे कि लोग खुशी-खुशी उनके कॉन्सर्ट्स के टिकट खरीदेंगे।

वहीं, गीताश्री ‘रात बाकी’ पर अपनी दिलकश परफॉर्मेंस देंगी, जिसके लिए उन्हें गोल्डन शावर मिलेगा। उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर नीति मोहन कहेंगी कि वे उन्हें फाइनलिस्ट के रूप में साफ तौर पर देख पा रही हैं। रविवार को मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा, जब कंटेस्टेंट्स ब्लाइंड फेस ऑफ चैलेंज में पर्चियाँ उठाकर एक-दूसरे को सीधे म्यूज़िकल मुकाबले के लिए चुनौती देंगे। इसी दौरान, होस्ट श्रेयस तलपड़े कदंब से पूछेंगे कि अगर उन्हें किसी एक कंटेस्टेंट को चुनौती देने का मौका मिलता, तो वो किसे चुनते। इस पर कदंब दुर्गेश का नाम लेंगे और बताएँगे कि उन्हें लगता है कि दुर्गेश को अपनी गायकी में और ज्यादा वैरायटी दिखाने की जरूरत है। हालाँकि, उनका मुकाबला शिवानी से होगा, जो ‘कुहू कुहू बोले कोयलिया’ की सुरीली प्रस्तुति देकर इस चुनौती में अपना खास अंदाज़ दिखाएँगी। लेकिन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती! बाकी कंटेस्टेंट्स भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर देंगे। आगे क्या होगा और इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह जानने के लिए देखना होगा ‘सा रे गा मा पा’! बप्पी लाहिड़ी को दिल से दिया जाने वाला म्यूज़िकल ट्रिब्यूट, दमदार परफॉर्मेंस, जज़्बाती पल और ऐसा मुकाबला, जो कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की चुनौती देगा, आने वाले एपिसोड्स को संगीत से भरपूर और मनोरंजक बनाने का वादा करता है।