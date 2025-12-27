Salman Khan 60th Birthday: वो फिल्म जिसे कई बड़े सितारों ने किया था रिजेक्ट, भाईजान ने 1 रुपये में कर दी साइन

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान आज, 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने हमेशा की तरह पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ सादगी भरा जश्न मनाया। पार्टी पूरी तरह प्राइवेट रही, जिसमें परिवार के सदस्य, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्री फ्रेंड्स और फिल्ममेकर शामिल हुए।

फार्महाउस के बाहर फैंस के साथ काटा केक सलमान खान ने फार्महाउस के बाहर जमा मीडिया और फैंस के साथ केक काटा और सभी को केक खिलाकर धन्यवाद कहा। इस दौरान उनके साथ भाई अरबाज खान पत्नी शूरा खान, बहन अर्पिता खान पति आयुष शर्मा और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

पार्टी में क्रिकेटर एमएस धोनी भी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ शामिल हुए। सलमान के माता-पिता सलीम खान और सलमा खान की मौजूदगी ने जश्न को और खास बना दिया। जन्मदिन पर मिला खास सरप्राइज सलमान के जन्मदिन पर उनके दोस्तों, परिवार और उनके साथ काम कर चुके डायरेक्टर्स ने एक खास वीडियो ट्रिब्यूट तैयार किया, जिसमें उनके शानदार फिल्मी सफर की झलक दिखाई गई। वहीं, इस मौके पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को खास लाइटिंग से सजाया गया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर बड़ा अपडेट संभव रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान अपने जन्मदिन पर फैंस को एक और बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोपहर 2 से 4 बजे के बीच उनकी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट या टीजर सामने आ सकता है।

यह फिल्म अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही है और 2020 के गलवान वैली संघर्ष पर आधारित है। इसमें सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि चित्रांगदा सिंह अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है। सिर्फ 1 रुपये में की थी ये फिल्म सलमान खान आज हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी। यह फिल्म थी ‘फिर मिलेंगे’ (2004), जिसे रेवती ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी HIV जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित थी। शिल्पा शेट्टी के किरदार को वन नाइट स्टैंड के बाद HIV पॉजिटिव दिखाया गया था, जिसके बाद वह अपनी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ती है। इस विषय की गंभीरता के चलते कई बड़े सितारों ने फिल्म करने से मना कर दिया था। जागरूकता के लिए लिया रिस्क बताया जाता है कि इस रोल को कई एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सलमान खान ने बिना हिचक इस फिल्म के लिए हां कर दी। उन्होंने HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यह फिल्म की और इसके लिए सिर्फ 1 रुपये की प्रतीकात्मक फीस ली।