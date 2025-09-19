'Aishwarya Rai से सेट पर मिलने आते थे Salman... ', लव स्टोरी पर एक करीबी ने खोले राज

एंटरटेनमेंट डेस्क। 90 के दशक में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है। उस दौर में दोनों के रिश्ते की खबरें हर जगह सुर्खियां बनती थीं। अब एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी (Himani Shivpuri) ने उस दौर के कई अनसुने किस्से साझा किए हैं।

रेड एफएम के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान हिमानी शिवपुरी ने बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ आ अब लौट चलें, हमारा दिल आपके पास है और उमराव जान जैसी फिल्मों में काम किया। शूटिंग के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त ऐश्वर्या और सलमान बहुत अच्छे दोस्त थे।

हिमानी ने खुलासा किया कि सलमान अक्सर ऐश्वर्या से मिलने सेट पर आया करते थे। 'वो हर रात आते थे और सुबह तक वहीं रहते थे,' हिमानी ने बताया।

गुस्से में आते थे सलमान, करना पड़ता था मीडिएट

हिमानी ने आगे कहा कि कई बार सलमान खान सेट पर गुस्सा हो जाते थे और उन्हें बीच-बचाव करना पड़ता था। उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, 'एक बार हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे।

ऐश्वर्या अभिषेक के साथ शूट कर रही थीं और सलमान वहां आ गए। वह मुझसे कहने लगे- ‘इसको समझाओ। वहीदा रहमान को देखो, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है।’ तब मुझे उन्हें शांत करना पड़ता था।'

ऐश्वर्या की जमकर की तारीफ

हिमानी शिवपुरी ने कहा कि सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, इसका कारण उन्हें भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए कहा कि वह न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं।

सलमान-ऐश्वर्या की लव स्टोरी

बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नजदीकियां फिल्म हम दिल दे चुके सनम (1999) के दौरान बढ़ीं। फिल्म की सफलता के बाद दोनों की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और ऐश्वर्या ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली।