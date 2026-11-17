एंटरटेनमेंट डेस्‍क। फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने बताया है कि उनकी 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हम आपके हैं कौन..!’ के सबसे पॉपुलर सीन में से एक उनके बचपन की एक घटना से प्रेरित था। उन्होंने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी मौजूदगी के दौरान यह दिलचस्प बैकस्टोरी शेयर की, जब एक्टर आयुष्मान खुराना ने उनसे सलमान खान और माधुरी दीक्षित वाले यादगार सीन के बारे में पूछा।

इस सीन में सलमान और माधुरी के कैरेक्टर चप्पल चुराते हैं और एक मज़ेदार पीछा करते हैं। उनकी हरकतों की वजह से आखिर में दोनों एक बिस्तर पर गिर जाते हैं, जो उनके वज़न से टूट जाता है। यह सीन कैसे आया, यह याद करते हुए बड़जात्या ने बताया कि इसकी शुरुआत मुंबई में हुई एक शादी से हुई, जिसमें वह सिर्फ़ 13 साल के थे।

फिल्ममेकर ने बताया कि शादी के जश्न के दौरान, एक लड़की ने उनकी कज़िन को मारा, जिससे वह उसका पीछा करने लगे। हालांकि, पीछा करना अचानक खत्म हो गया जब दोनों एक बिस्तर पर गिर गईं। यह घटना उनके साथ रही और आखिरकार 'हम आपके हैं कौन..!' के स्क्रीनप्ले में आ गई। बातचीत में बड़जात्या की पर्सनैलिटी पर भी बात हुई, खासकर इस बात पर कि क्या वह ऐसे इंसान हैं जिन्हें आसानी से गुस्सा आता है। जब अर्चना पूरन सिंह ने यह बात उठाई, तो कास्ट के दूसरे सदस्यों ने उन्हें ऐसा इंसान बताया जो बहुत कम गुस्सा करते हैं।