एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सलमान खान ने अपने करियर की दो सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी, दबंग और बजरंगी भाईजान पर अपडेट दिया है। एक्टर ने चुलबुल पांडे के रोल में लौटने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की, साथ ही यह भी बताया कि वह कबीर खान की 2015 की फिल्म की दुनिया में दोबारा जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा और टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दबंग का एक नया पूरा एपिसोड बनने वाला है लेकिन खान ने यह भी इशारा किया कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने की उम्मीद कम है।

दबंग के फ्यूचर के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा कि फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का फैसला उनके परिवार के कंट्रोल में है। इस फिल्‍म ने वर्ष 2010 में दर्शकों को चुलबुल पांडे के बहुत पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया था। फिल्म के दो सीक्वल बने, जो एक के बाद एक 2012 और 2019 में रिलीज़ हुए। एक अपडेट शेयर करते हुए, एक्टर ने कहा, “दबंग का तो आ ही जाएगा। यह तो हमारे हाथ में है। बाकी फिल्में उनके हाथ में हैं।”

हालांकि, जब उनसे बजरंगी भाईजान 2 के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफी अलग था। सलमान ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि कोई दूसरी फिल्म ओरिजिनल फिल्म के इमोशनल कनेक्शन जैसा कुछ कर सकती है और वे ऑडियंस द्वारा दोनों फिल्मों की गलत तुलना करने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। कबीर खान द्वारा डायरेक्ट की गई 2015 की इस फिल्म में सलमान ने पवन कुमार चतुर्वेदी का रोल किया था, जो एक जवान पाकिस्तानी लड़की को उसके परिवार से मिलाने में मदद करता है। अपनी बात बताते हुए सलमान ने कहा, “बजरंगी का ऐसा है कि बजरंगी के ऊपर कोई फिल्म जाना, मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है – इमोशनली और उसका कनेक्ट। तो वो करना ही नहीं जहाँ पर यह दूसरी फिल्म पहली फिल्म से कम्पेयर हुए और बोले कि यार इसमें मज़ा नहीं आया।