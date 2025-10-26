Salman Khan आतंकी घोषित! जानिए भाईजान के किस बयान पर बिलबिलाया पाकिस्तान

एंटेरटेनमेंट डेस्क: सऊदी अरब में आयोजित ‘जॉय फोरम 2025’ (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के एक बयान ने पाकिस्तान सरकार (Pakistan) को भड़का दिया है।जॉय फोरम में सलमान खान, शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) एक साथ पहुंचे। तीनों खान्स को एक ही मंच पर देखना फैंस के लिए किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं था। लेकिन यहीं पर बातचीत के दौरान सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान के सीने में आग लग गई।

सलमान खान ने मंच पर भाषण देते हुए विभिन्न देशों के मेहनती लोगों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा, “ये बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत से काम कर रहा है।” ‘बलूचिस्तान’ को ‘पाकिस्तान’ से अलग बताने पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया।

इस कार्रवाई के तहत पाकिस्तान में सलमान खान की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उनकी यात्रा, संपत्ति और किसी भी सार्वजनिक उपस्थिति पर रोक लगाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कदम उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया था।

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें ‘फोर्थ शेड्यूल’ में शामिल कर लिया। यह सूची उन व्यक्तियों की होती है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान का यह बयान जानबूझकर था या अनजाने में हुई गलती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह सिर्फ विभिन्न देशों के लोगों के योगदान का जिक्र कर रहे थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस बयान को राजनीतिक रंग दे दिया।

Salman Khan @BeingSalmanKhan has won the hearts of the oppressed people of Balochistan in Riyadh, Saudi Arabia, by mentioning Balochistan a land that has been forcibly occupied by the oppressive Pakistani state for the past 75 years. During this time, Pakistan's brutal army has… pic.twitter.com/CyIxv6HaCk — Dr. Tara Chand (@drtchand) October 22, 2025

बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री डॉ. तारा चंद ने सलमान खान के बयान की सराहना की। उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “सलमान खान ने बलूचिस्तान के उत्पीड़ित लोगों का दिल जीत लिया है। पाकिस्तान की सेना पिछले 75 वर्षों से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है।”

भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश

दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है। सलमान खान के फैंस पाकिस्तान के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। कई यूज़र्स ने लिखा कि पाक सरकार का यह कदम उनकी बौखलाहट और असहिष्णुता को दर्शाता है।

फिलहाल, पाकिस्तान में सलमान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। ‘फोर्थ शेड्यूल’ में शामिल होने के बाद उन पर निगरानी रखी जाएगी और उनकी किसी भी पाकिस्तानी गतिविधि पर रोक लग सकती है।

‘जॉय फोरम 2025’ में सलमान के साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे। इस बयान के बाद अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है और पाक सरकार के इस अतिवादी कदम की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है।