सलमान खान स्टारर मातृभूमि ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पॉन्स, एक दिन में पार हुए 50 मिलियन व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस ने डिजिटल वर्ल्ड में तूफान ला दिया है। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर ने अपने रिलीज़ होने के 24 घंटे से भी कम समय में 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अपने नाम किया है। फिल्म के ट्रेलर को हर तरफ से खूब सराहना मिल रही है, इन सब के बीच सेना के पूर्व सैनिक, सम्मानित सैन्य कर्मी, राजनेता और दर्शक भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

ट्रेलर को जो बात अलग बनाती है वह है इंसानी भावनाओं के साथ मिले गए है ऑक्टेन एक्शन सींस। कमाल के एक्शन सीन्स और शानदार विजुअल्स के साथ फिल्म में सैन्य मिशनों से जुड़ी अनिश्चितता, सैनिकों के परिवारों के बलिदान और दोनों तरफ जान गंवाने वालों के दर्द से भरे नतीजों को भी खूबसूरती से पेश किया गया है।

सेना में रह चुके लोगों से मिल रही तारीफ इस रिस्पॉन्स को और भी खास बनाती है, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में युद्ध, सैनिकों की कुर्बानी और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को दिखाया गया है।

ट्रेलर की सराहना करने वालों में शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड मेजर पवन कुमार, और सैन्य खुफिया विभाग के अनुभवी और सेना मेडल से सम्मानित मेजर एम जॉली का नाम शामिल है।

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस हुई ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की जोड़ी लीड रोल में है। यह फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।

दिग्गजों और जाने माने सम्मानित लोगों से लेकर दर्शकों से मिल रही सराहना के साथ इन सभी बातों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

‘मातृभूमि’ के ट्रेलर को सम्मान, शौर्य चक्र, सेना मेडल विजेताओं ने की तारीफ

सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस ने डिजिटल वर्ल्ड में तूफान ला दिया है। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर ने अपने रिलीज़ होने के 24 घंटे से भी कम समय में 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अपने नाम किया है। फिल्म के ट्रेलर को हर तरफ से खूब सराहना मिल रही है, इन सब के बीच सेना के पूर्व सैनिक, सम्मानित सैन्य कर्मी, राजनेता और दर्शक भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

Just saw the trailer of #Matrubhumi and it’s a banger and all goosebumps…. I completely agree with @Manik_M_Jolly sir that the larger populace need to know the brave stories of our soldiers who have sacrificed themselves for this great nation 🇮🇳 No movies are perfect, no cinematography is perfect but the message need to be understood Kudos to @BeingSalmanKhan for bringing alive the story of Galwan for us all Salute the supreme sacrifices of our brave heroes 🫡 Jai Hind 🇮🇳 — Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (Retd) 🇮🇳 (@major_pawan) November 11, 2026

ट्रेलर की सराहना करने वालों में शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड मेजर पवन कुमार, और सैन्य खुफिया विभाग के अनुभवी और सेना मेडल से सम्मानित मेजर एम जॉली का नाम शामिल है। सेना में रह चुके लोगों से मिल रही तारीफ इस रिस्पॉन्स को और भी खास बनाती है, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में युद्ध, सैनिकों की कुर्बानी और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को दिखाया गया है।