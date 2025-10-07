ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद ये गाना सुन फूट-फूटकर रोते थे सलमान खान, फैंस की भी आंखें हो गई थीं नम

दोनों की मुलाकात संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई थी, जहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क। सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की लव स्टोरी 2000 के दशक की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है।

भले ही ऐश्वर्या और सलमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके प्यार और जुदाई की बातें आज भी बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। सलमान के टूटे दिल और उनके दर्द को लेकर कई किस्से सामने आ चुके हैं।

हाल ही में तेरे नाम फिल्म के लिरिसिस्ट समीर अंजान ने बताया कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान खान एक गाना सुनकर सेट पर फूट-फूटकर रोते थे।

'तेरे नाम' के टाइटल ट्रैक से जुड़ी सलमान की यादें

समीर अंजान ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बताया कि फिल्म तेरे नाम (2003) की शूटिंग के दौरान सलमान अक्सर हिमेश रेशमिया से टाइटल ट्रैक गाने को कहते थे।

समीर के मुताबिक, 'वो गाना ऐश्वर्या राय को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था, लेकिन सलमान उसमें अपनी अधूरी मोहब्बत को महसूस करते थे। वह शॉट देने से पहले हिमेश को बुलाते और कहते -'तू मेरे पास आ और ये गाना सुना' - फिर खुद रोने लगते थे।'

'वफा' वाले लिरिक्स ने छू लिया था सलमान का दिल

समीर अंजान ने आगे बताया कि सलमान को खास तौर पर 'वफा के बदले वफा नहीं मिली' वाले लिरिक्स से गहरा लगाव था। उनके लिए ये गाना उनके टूटे रिश्ते की सच्चाई जैसा था।

वे कहते हैं, 'वो महसूस करते थे कि ये गाना उनके दर्द को बयां करता है। पहले वो गाना सुनते और फिर शूटिंग करते, क्योंकि उनके जख्म उस वक्त अभी भी ताजे थे।'

कुछ वक्त पहले एड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते में कितनी कड़वाहट और तनाव था। हालांकि दोनों अब अपनी-अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन सलमान कभी-कभी बिग बॉस जैसे मंचों पर अपनी बातों में वो दर्द आज भी जाहिर कर देते हैं।