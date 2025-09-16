Salman Khan की 22 साल पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्म बनी सिल्वर जुबली, 10 करोड़ के बजट में 25 करोड़ की कमाई

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 11:58:15 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 12:09:30 PM (IST)
    HighLights

    1. 22 साल पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम।
    2. विवादों के बीच करियर बचाने वाली फिल्म।
    3. 10 करोड़ के बजट में की 25 करोड़ की कमाई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। Salman Khan हिंदी सिनेमा के उन सितारों में गिने जाते हैं जिनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार रहता है। 22 साल पहले रिलीज हुई उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम (Tere Naam) ने न सिर्फ सुपरहिट दर्जा हासिल किया था बल्कि 25 हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों में चलकर सिल्वर जुबली फिल्म बनी।

    विवादों के बीच करियर बचाने वाली फिल्म

    साल 2003 में निर्देशक सतीश कौशिक के निर्देशन में आई तेरे नाम उस दौर में सलमान खान के करियर के लिए बेहद अहम साबित हुई, जब वह विवादों और संकट से गुजर रहे थे। फिल्म ने उन्हें दोबारा स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।

    राधे मोहन बना दर्शकों का फेवरेट

    फिल्म में सलमान खान ने राधे मोहन का किरदार निभाया था, जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ। उनका हेयरस्टाइल उस वक्त युवाओं में इतना पॉपुलर हुआ कि देशभर में ट्रेंड सेट कर गया। आज भी तेरे नाम को सलमान की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है।

    दमदार कास्ट और इमोशनल कहानी

    फिल्म की इमोशनल लव स्टोरी और दमदार कास्ट ने इसे यादगार बना दिया। सलमान के अलावा भूमिका चावला, रवि किशन, सरफराज खान, इंद्रा कृष्णा और इंदू वर्मा जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डाल दी।

    बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई

    तेरे नाम का बजट करीब 10 करोड़ रुपये था, जबकि फिल्म ने लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये कमाए। यानी इसने लागत से ढाई गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर मेकर्स को बड़ा फायदा पहुंचाया।

    आज भी तेरे नाम को सलमान खान के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्मों में गिना जाता है, जिसने उन्हें एक नई पहचान और फैंस के बीच अमर लोकप्रियता दिलाई।

