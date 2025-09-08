मेरी खबरें
    सलमान खान की 'एक था टाइगर' वाशिंगटन डीसी के अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म

    सलमान खान की 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर', जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया था, ने वाशिंगटन डीसी के अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय फिल्म के रूप में इतिहास रच दिया है, जिसने बॉलीवुड के वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए एक दुर्लभ वैश्विक मान्यता अर्जित की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 08:05:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 08:12:12 PM (IST)
    सलमान खान की 'एक था टाइगर' वाशिंगटन डीसी के अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म
    सलमान खान की फिल्‍म एक था टाइगर।

    HighLights

    1. इसके सिनेमाई खंड में 25 प्रसिद्ध जासूसी फिल्में, सीरीज शामिल हैं।
    2. इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक्स और आधुनिक थ्रिलर भी शामिल हैं।
    3. यह संग्रहालय जासूसी संस्कृति दस्तावेजीकरण के लिए ख्‍यात है।

    एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एक था टाइगर' ने रिलीज के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कबीर खान द्वारा निर्देशित 2012 की यह फिल्म आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन डीसी, यूएसए के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है।

    यह मान्यता भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि यह फिल्म दुनिया भर की कुछ सबसे प्रतिष्ठित जासूसी फिल्मों के साथ खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संग्रहालय जासूसी के इतिहास और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करने के लिए जाना जाता है।

    इसके सिनेमाई खंड में लगभग 25 प्रसिद्ध जासूसी फिल्में और सीरीज शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक्स और आधुनिक थ्रिलर शामिल हैं। इस वैश्विक लाइन-अप में, 'एक था टाइगर' हिंदी सिनेमा के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चमकती है, जो इस शैली पर इसके प्रभाव और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म के रूप में इसकी विरासत का जश्न मनाती है।

    निर्देशक कबीर खान ने खुद इस खबर के बारे में जानने पर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे वहां इसे देखने वाले लोगों से पता चला। उन्होंने मुझे संदेश भेजा, 'हमने 'एक था टाइगर' का पोस्टर देखा और फिल्मों की पूरी आकाशगंगा में यह एकमात्र हिंदी फिल्म है'।

    मुझे यह बहुत मनोरंजक लगा और उस दीवार पर सलमान और कैटरीना के चेहरे देखना बहुत अच्छा लगा।" फिल्म के सफर पर विचार करते हुए, उन्होंने आगे कहा, "कुछ फिल्में जैसे-जैसे साल बीतते हैं, अपनी एक अलग ही जिंदगी जीने लगती हैं। 'एक था टाइगर' एक ऐसी ही फिल्म है जिसकी लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि यह बाद में यश राज द्वारा शुरू किए गए स्पाईवर्स का हिस्सा बन गई।

    यूनिवर्स की पहली फिल्म होने के नाते इसे एक खास मुकाम हासिल है।" इस बीच, कबीर खान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि फिल्म अपने समय में क्या खास थी। उन्होंने कहा, "वो दिन थे जब हम एक्शन के लिए वीएफएक्स पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। मुझे लगता है कि एक फिल्म निर्माता और दर्शक के रूप में, जब आप कच्चे, असली और साहसी एक्शन का प्रयास करते हैं, तो एक अंतर होता है।

    वीएफएक्स पर बहुत अधिक निर्भरता जुड़ती नहीं है। 'एक था टाइगर' ने जासूसी शैली को बड़े पैमाने पर सामने लाया, जिसमें सलमान और कैटरीना जैसे सितारे थे। इससे भी मदद मिली।" कबीर खान ने फिल्म के सफर को यह कहते हुए समेटा, "यह सलमान और कैटरीना जैसे सितारों के साथ उस जासूसी शैली को बड़े पैमाने पर सामने लाने वाली पहली फिल्म थी। इससे भी मदद मिली।"

    दूसरी ओर, संग्रहालय की सिनेमाई दीवार में 'कैसीनो रोयाल', 'मिशन इम्पॉसिबल', 'स्पाई गेम', 'टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई', 'मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ', 'द इमिटेशन गेम', 'ब्रिज ऑफ स्पाइज', 'होमलैंड', 'एलियास' और 'फौदा' जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी शामिल हैं।

    ऐसी दिग्गज कृतियों के साथ, 'एक था टाइगर' की उपस्थिति जासूसी शैली में बॉलीवुड के योगदान की वैश्विक मान्यता को उजागर करती है। 'एक था टाइगर' के बारे में सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत 'एक था टाइगर' ने दर्शकों को रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौर, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, और आईएसआई एजेंट जोया से मिलवाया।

    यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, बल्कि यश राज फिल्म्स के बहुप्रशंसित स्पाई यूनिवर्स की नींव भी रखी। फ्रैंचाइज़ी का बाद में 'टाइगर जिंदा है', 'टाइगर 3', 'वॉर' और 'पठान' के साथ विस्तार हुआ, और वाईआरएफ अब अपनी अगली जासूसी फिल्म 'अल्फा' की तैयारी कर रहा है, जो दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली है।

