मुझसे बेहतर निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली’, करण जौहर के बयान ने खींचा ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क। संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं। कॉफी विद करण से लेकर सलमान खान के साथ हुई बातचीत तक, कई मौकों पर भंसाली के नाम का जिक्र देखने को मिला है, जो भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को दर्शाता है।
राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की परंपरा में गिने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, भावनाओं और कहानियों को भव्यता के साथ पेश किया जाता है। उन्होंने अपनी सिनेमाई शैली के जरिए भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली फिल्ममेकर्स में गिना जाता है।
कॉफी विद करण के रैपिड-फायर राउंड के दौरान करिश्मा कपूर ने करण जौहर से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने करण से पूछा, “एक ऐसे निर्देशक का नाम बताइए, जो क्राफ्ट और एक्जीक्यूशन के मामले में आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है?” इस सवाल के जवाब में करण जौहर ने बिना किसी हिचकिचाहट के संजय लीला भंसाली का नाम लिया। करण का यह जवाब खास रहा, क्योंकि यह एक सफल फिल्ममेकर द्वारा दूसरे फिल्ममेकर की प्रतिभा और काम के प्रति खुले तौर पर सम्मान जाहिर करने का उदाहरण था।
वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय लीला भंसाली अपनी आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर यह फिल्म उनके करियर का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानी जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म से एक बार फिर भंसाली की भव्यता, भावनात्मक कहानी और शानदार विजुअल ट्रीटमेंट की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें: करण जौहर बनाएंगे R&AW फाउंडर RN Kao पर फिल्म, कौन थे ये लीजेंड जिन्होंने पाक के खिलाफ भारत को दिलाई थी बड़ी जीत?
दोनों फिल्ममेकर्स की अपनी अलग पहचान है, लेकिन करण जौहर का यह बयान संजय लीला भंसाली की असाधारण निर्देशन क्षमता और भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को एक बार फिर रेखांकित करता है।