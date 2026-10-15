मुझसे बेहतर निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली’, करण जौहर के बयान ने खींचा ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय लीला भंसाली की फिल्ममेकिंग लंबे समय से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रशंसा का विषय रही है। उनकी शानदार विजन, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और भव्य सिनेमाई दुनिया उन्हें अपने समकालीन फिल्ममेकर्स के बीच एक खास पहचान दिलाती है। इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और फिल्ममेकर भी उनके काम के प्रति सम्मान जाहिर कर चुके हैं। कॉफी विद करण से लेकर सलमान खान के साथ हुई बातचीत तक, कई मौकों पर भंसाली के नाम का जिक्र देखने को मिला है, जो भारतीय सिनेमा में उनके प्रभाव को दर्शाता है।

राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स की परंपरा में गिने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति, भावनाओं और कहानियों को भव्यता के साथ पेश किया जाता है। उन्होंने अपनी सिनेमाई शैली के जरिए भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली फिल्ममेकर्स में गिना जाता है।