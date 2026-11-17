एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ‘मैसा’ में रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आएंगी। इसे भारत की पहली महिला लीड वाली पैन इंडिया फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ पिता और बेटी के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

फिल्म के हाल ही में रिलीज़ हुए टीजर को देश भर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दर्शकों से लेकर आलोचकों तक से फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर के लिए खूब तारीफ अपने नाम की है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज ने मैसा को एक अनोखे सिनेमैटिक कहानी में स्थापित कर दिया है।

बहुत सी भारतीय फिल्म मास एक्शन ड्रामा की कहानी में मजबूत मां और बेटे के रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे बाहुबली और KGF, लेकिन मैसा इससे अलग है क्योंकि इसमें मेकर्स नए और एक मजबूत भावनात्मक पक्ष को पेश करने वाले हैं। दरअसल, फिल्म में आदिवासी भूमि की पृष्ठभूमि पर बाप और बेटी के बीच की मजबूत जोड़ी देखने मिलने वाली है। फिल्म को मिल रहे प्यार और सराहना के बीच मेकर्स ने एक बेहद इमोशनल ट्रैक रिलीज़ कर दिया है। चार्टबस्टर गाने को रिलीज करने के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से दूसरा गाना भी रिलीज कर दिया है। गाने के इस लिरिकल वीडियो का नाम ‘आओ री चिरैया’ है, जो बेहद प्यारा होने के साथ, लिस्नर्स को एक अलग ही एहसास कराता है।