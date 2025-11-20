70s की 'सेक्स सिंबल' हीरोइन, जिसके साथ पति ने सरेआम की पिटाई, जबड़ा तोड़ा, आंख में दिया उम्र भर का जख्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। 70 और 80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस नंबर 1 बनने की होड़ में थीं, उसी दौर में जीनत अमान (Zeenat Aman) ने इंडस्ट्री में एंट्री ली और पूरी तस्वीर बदलकर रख दी।
उनकी बोल्डनेस, ग्लैमर और बेबाक अंदाज ने उस समय के बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। लेकिन शानदार फिल्मी करियर के पीछे उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दर्दनाक रही।
जब जीनत अमान ने फिल्मों में कदम रखा, तब हिंदी सिनेमा में बोल्ड किरदारों की लगभग कोई जगह नहीं थी। ग्लैमर भी सीमित था। लेकिन जीनत ने अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल से इंडस्ट्री में बोल्डनेस का नया अध्याय शुरू कर दिया।
पिता की मौत के बाद वो कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ने गईं, जहां मॉडलिंग की ओर उनका झुकाव बढ़ा। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद वह इंडिया लौटीं और 1971 की फिल्म ‘हलचल’ से एक्टिंग डेब्यू कर लिया।
उनका लुक, कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस दौर की सबसे चर्चित हीरोइन बना दिया। फिल्ममेकर्स की लाइन उनके दरवाज़े पर लगने लगी थी।
Zeenat Aman का नाम संजय खान के साथ जुड़ने लगा और इसी बीच दोनों ने 1978 में शादी कर ली। हालांकि, यह शादी गुपचुप रही क्योंकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक विवाद के दौरान संजय ने जीनत के साथ हाथापाई की थी, जिससे उनका चेहरा तक घायल हो गया था। संजय खान की किताब में भी उनके गुस्सैल स्वभाव का जिक्र मिलता है। आखिरकार, विवाद बढ़ते देख जीनत ने यह रिश्ता खत्म कर दिया।
पहला रिश्ता टूटने के बाद जीनत ने फिर फिल्मों पर ध्यान देना शुरू किया। साल 1985 में उन्होंने एक्टर मजहर खान से दूसरी शादी की। शुरुआत में रिश्ता ठीक चला, लेकिन बाद में इसमें भी तनाव बढ़ने लगा। दोनों के दो बेटे हुए। जीनत ने तलाक की अर्जी तक दे दी थी, लेकिन उससे पहले ही 1998 में मजहर की किडनी फेल होने से मौत हो गई।
इस दौरान उनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान से भी जुड़ा, लेकिन वह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला।
Zeenat Aman ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया- डॉन, कुर्बानी, रोटी कपड़ा और मकान, हरे राम हरे कृष्णा, और कई अन्य। उनके गाने - ‘चुरा लिया है तुमने’, ‘लैला मैं लैला’, ‘हमेशा तुमको चाहा’ - आज भी आइकॉनिक हैं।
उनकी स्टाइल, ड्रेसिंग और स्क्रीन पर्सनैलिटी ने उन्हें बॉलीवुड की पहली 'सेक्स सिंबल' का टाइटल दिलाया। जीनत ने उस दौर में वो किया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए उन्हें आज भी OG Fashionista कहा जाता है।