National Film Awards: इस एक्ट्रेस ने जीते सबसे ज्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अमिताभ-कंगना को भी दी मात

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जाते हैं। इन अवॉर्ड्स का मकसद देशभर के कलाकारों और फिल्मों को सम्मानित करना है।

इस साल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रहा है। 1 अगस्त 2025 को नेशनल फिल्म अवॉर्ड 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई थी।

कोरोना महामारी के कारण 2 साल यह अवॉर्ड शो आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए इस बार 2022 और 2023 की फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है।

शबाना आजमी ने जीते सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड्स

जब बात आती है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले कलाकार की, तो इस मामले में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी सबसे आगे हैं। उन्हें अब तक पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

शबाना आजमी को अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार और गॉडमदर जैसी फिल्मों के लिए यह सम्मान मिला।

4 बार अवॉर्ड जीतने वाले सितारे

शबाना आजमी के बाद उन सितारों का नाम आता है, जिन्होंने 4-4 बार नेशनल अवॉर्ड जीते हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं-

अमिताभ बच्चन - अग्निपथ, ब्लैक, पा और पीकू

कंगना रनौत - क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, पंगा और मणिकर्णिका

कमल हासन - मूंद्रम पिराई, नायकन, थेवर मगन और इंडियन

3 बार नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले

कई सितारों ने 3-3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया है। इनमें शामिल हैं-

नसीरुद्दीन शाह - स्पर्श, पार, इकबाल

अजय देवगन - जख्म, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, तान्हाजी

नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी, पंकज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और ममूटी

बाकी सितारे भी बने विजेता

इनके अलावा कई बड़े सितारों ने भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतकर अपनी जगह बनाई है। इनमें विक्की कौशल, आलिया भट्ट, कृति सेनन, अनिल कपूर और सैफ अली खान के नाम शामिल हैं।

इस बार 2023 के नेशनल अवॉर्ड्स में शाह रुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी भी अपने नाम दर्ज कराने जा रहे हैं।