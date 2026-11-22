मनोरंजन डेस्क। शाहरुख खान ने 26/11 आतंकी हमले और पहलगाम आतंकी हमले में जान गवाने वालों और सुरक्षाकर्मियों के प्रति श्रद्धांजली व्यक्त की है। शाहरुख ने कहा कि इन लोगों ने देश के लिए जान देकर देश के लोगों का प्यार और भरोसा जीता है। इस इवेंट में शाहरुख के साथ सचिन तेंदूलकर और CM देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे।

शनिवार (21 नवंबर) को शाहरुछ ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने कहा- 26/11 के आतंकी हमले, पहलगाम के आतंकी हमले और हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही, इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मेरा सादर नमन। आज मुझसे देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए ये चार खूबसूरत पंक्तियां सुनाने के लिए कहा गया है।

शाहरुख ने क्या सुनाया…. शाहरुख ने हमले में जान गवाने वीलों को याद करते हुए कहा- जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहें कि मैं देश की रक्षा करता हूं। अगर कोई पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो थोड़ा मुस्कुराएं और कहें कि मैं 1.4 अरब लोगों की दुआएं कमाता हूं। और अगर वे फिर पूछें कि क्या आपको कभी डर नहीं लगता? तो उनकी आंखों में देखकर कहें कि जो हम पर हमला करते हैं, वे डर महसूस करते हैं... आइए, हम सब मिलकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने आस-पास की जाति, धर्म और भेदभाव को भुलाकर मानवता के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत बेकार न जाए।" शाहरुख ने कहा- प्यार से सब कुछ जीता जा सकता 'ग्लोबल पीस ऑनर्स' के दौरान, शाहरुख खान ने अपने छोटे बेटे के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा- एक दिन, मेरे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा कि नफरत को प्यार में कैसे बदला जा सकता है। मैंने उससे कहा कि यह बहुत आसान है। अगर हम सब हिंसा के बजाय बातचीत, और डर के बजाय भरोसे को चुनें, और मिल-जुलकर रहें, तो हमेशा प्यार की ही जीत होगी।