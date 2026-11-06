एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग का गाना तू मिल जाए म्यूजिक लवर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में अब किंग खान खुद इस गाने के इर्दगिर्द हो रही बातचीत का हिस्सा अपने खास और मजेदार अंदाज में बन चुके हैं। दरअसल, सुहाना खान ने हाल ही में एक इवेंट के लिए तैयार होते हुए एक बिहाइंड द सीन की झलक शेयर की, जिसमें वह लेटेस्ट ट्रैक को बड़ी आसानी से गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं।

ऐसे में, शाहरुख खान ने अपने मस्तीभरे अंदाज में वीडियो पर रिएक्ट करते हुए बात बात कही है। लिरिक्स को खूबसूरती से गाने के काबिलियत पर कमेंट करते है शाहरुख खान ने लिखा है, "तुम्हें लिरिक्स कैसे याद हैं!!! मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एड बहुत तेज़ गाते हैं!!!”