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शारदा सिन्‍हा का आखिरी गीत छठ पर निधन से एक दिन पहले हुआ था रिलीज, बेटे ने अस्‍पताल में बनाया था वीडियो

शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहा जाता था। भोजपुरी, मैथिली और मगही म्यूज़िक में उनके बहुत बड़े योगदान के लिए उन्हें बहुत पहचाना जाता था।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 12:57:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 01:34:31 PM (IST)
शारदा सिन्‍हा का आखिरी गीत छठ पर निधन से एक दिन पहले हुआ था रिलीज, बेटे ने अस्‍पताल में बनाया था वीडियो
शारदा सिन्‍हा का आखिरी गीत।

HighLights

  1. 4 नवंबर को शारदा सिन्हा का आखिरी प्री-रिकॉर्डेड गीत सामने आया।
  2. यह एक छठ पर्व का ट्रैक था। दुखवा मिटाईं छठी मैया जो रिलीज़ हुआ।
  3. उनके बेटे ने अपनी माँ की प्रोफ़ाइल से गाने का लिंक शेयर किया।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्‍हा के गीतों के बिना छठ पर्व की कल्‍पना भी नहीं की जा सकती। उनकी आवाज, उनका उच्‍चारण, शब्‍दों को बोलने का लहजा, गायिकी, देशज मिठास और पर्व के ओज को समेटे उनका समूचा व्‍यक्तित्‍व एवं कृतित्‍व अपने आप में स्‍वयं छठ पर्व का पर्याय भी था और पूरक भी। यह भी क्‍या कम संयोग है कि दो साल पहले, 2024 में जब उन्‍होंने आखिरी सांस ली तब छठ पर्व की बेला थी और उनका आखिरी गीत उनके निधन से एक दिन पहले ही सामने आया था।

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मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के AIIMS में निधन हो गया था। वह 72 साल की थीं। पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को 2018 में ब्लड कैंसर का पता चला था। सिन्हा को 27 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर शेयर की।


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4 नवंबर को, सिन्हा का आखिरी प्री-रिकॉर्डेड छठ ट्रैक, दुखवा मिटाईं छठी मैया, रिलीज़ हुआ। उनके बेटे ने अपनी माँ की प्रोफ़ाइल से गाने का लिंक शेयर किया। कैप्शन में, उन्होंने हिंदी में लिखा, "इस बीच, जब मेरी माँ अपनी सेहत की लड़ाई जारी रखे हुए हैं, मैं उनके नए छठ गीत, दुखवा मिटाई छठी मैया का एक वीडियो पोस्ट करके एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ।

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ऑडियो रिलीज़ के बाद, मैंने यह वीडियो AIIMS अस्पताल परिसर में सिर्फ़ अपने लैपटॉप और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके बनाया है, जिसमें मेरी माँ की खूबसूरत पुरानी यादों के कलेक्शन को छठ त्योहार के मनमोहक दृश्यों के साथ जोड़ा गया है।" उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद देंगे।