एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्‍हा के गीतों के बिना छठ पर्व की कल्‍पना भी नहीं की जा सकती। उनकी आवाज, उनका उच्‍चारण, शब्‍दों को बोलने का लहजा, गायिकी, देशज मिठास और पर्व के ओज को समेटे उनका समूचा व्‍यक्तित्‍व एवं कृतित्‍व अपने आप में स्‍वयं छठ पर्व का पर्याय भी था और पूरक भी। यह भी क्‍या कम संयोग है कि दो साल पहले, 2024 में जब उन्‍होंने आखिरी सांस ली तब छठ पर्व की बेला थी और उनका आखिरी गीत उनके निधन से एक दिन पहले ही सामने आया था।

मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के AIIMS में निधन हो गया था। वह 72 साल की थीं। पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को 2018 में ब्लड कैंसर का पता चला था। सिन्हा को 27 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर शेयर की।