    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 01:38:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 01:38:09 PM (IST)
    अहान पांडेय की एक्शन रोमांस मूवी में ये एक्ट्रेस होगी हीरोइन, अली अब्बास जफर करेंगे डायरेक्ट
    HighLights

    1. शारवरी और अहान की नई एक्शन-रोमांटिक फिल्म घोषित हुई।
    2. फिल्म का निर्देशन करेंगे अली अब्बास जफर।
    3. यह आदित्य चोपड़ा-जफर की पांचवीं कोलैबोरेशन होगी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री शारवरी वाघ ने मुं‍जया, महाराज और वेड़ा जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता था। अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। शारवरी जल्द ही आलिया भट्ट के साथ अपनी आने वाली जासूसी फिल्म ‘अल्फा’ में नजर आएंगी।

    इस फिल्म की रिलीज से पहले ही उन्होंने एक और बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, शारवरी जल्द ही सैयारा फेम अहान पांडे के साथ एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे अली अब्बास जफर और इसे आदित्य चोपड़ा के बैनर यशराज फिल्म्स (YRF) के तहत बनाया जाएगा।

    यह फिल्म आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की पांचवीं कोलैबोरेशन होगी। इससे पहले दोनों ने मिलकर मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी हिट फिल्में दी हैं। माना जा रहा है कि यह नई फिल्म युवा जोश, रोमांस और दमदार एक्शन का शानदार मिश्रण लेकर आएगी।

    नई जोड़ी और जनरेशन Z का स्टारडम

    • आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अहान पांडे की हालिया ब्लॉकबस्टर सैयारा ने उन्हें देश के सबसे बड़े Gen Z एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया है। शारवरी वाघ ने भी अपनी फिल्म मुंजया के जरिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई।

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके पास दो ऐसे टैलेंटेड कलाकार हैं, जिन्होंने यह साबित किया है कि केवल अभिनय की ताकत से लोग थिएटर तक खींचे जा सकते हैं। दर्शकों के लिए यह नई जोड़ी ताजगी भरा अनुभव देने वाली है, जो युवाओं की भावनाओं और आधुनिक रिश्तों की सच्चाई को पर्दे पर उतारेगी।

    • एक्शन के साथ मिलेगा रोमांस

    • सूत्रों के मुताबिक निर्देशक अली अब्बास जफर इस बार एक ऐसी फिल्म बनाने की तैयारी में हैं, जो एक्शन और इमोशंस दोनों का संगम होगी। यह फिल्म युवा पीढ़ी के नजरिए से एक आधुनिक प्रेम कहानी पेश करेगी, जिसमें जोश, जुनून और भावनाओं का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा।

    • रिपोर्ट में कहा गया है कि अली अब्बास जफर के पास दो शानदार युवा कलाकार हैं, जो उनकी विजन को जीवंत कर सकते हैं। यह एक ऐसी फिल्म होगी जो इमोशंस से जुड़ी हुई और युवाओं की सोच को दर्शाने वाली होगी।

    अहान पांडे की सफलता की उड़ान

    • अहान पांडे की हालिया फिल्म सैयारा, जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था और जिसे YRF ने प्रोड्यूस किया था, ने बॉक्स ऑफिस पर 337.69 करोड़ की कमाई कर इतिहास रच दिया। करीब 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने युवाओं के दिलों को छू लिया। यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

  • अब जब अहान और शारवरी दोनों ही अपने करियर के सुनहरे दौर में हैं, तो अली अब्बास जफर की यह नई एक्शन-रोमांटिक फिल्म बॉलीवुड की सबसे चर्चित आगामी फिल्मों में से एक बन चुकी है। दर्शकों को इसमें रोमांस, एक्शन और स्टार पावर का दमदार मिश्रण देखने को मिलेगा।

